Consulta el horóscopo de este jueves 26 de septiembre de 2024

jueves, 26 de septiembre de 2024 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Para sentirse como en un estado renovado primaveral, no hace falta que sea primavera aún siendo. Decidirse por enaltecer el ánimo, la autoestima y la propia valoración, es en todo momento. Búsqueda dentro de ustedes mismos.



Momento: de color magenta.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



En este día examinen su modo de encarar ciertas competencias en el ámbito laboral. La lucha de poderes no debiera surgir desde las malas intenciones o desde la competencia negativa. Todos tenemos talentos, siempre va a estar el reconocimiento.



Momento: de color canela.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Traten de conectarse con proyectos que realmente puedan alcanzar. A veces soñamos demasiado y eso de algún modo lastima. Necesidades internas de compartir más las cosas que les pasan. Taurinos no duden en compartir y confiar en quienes elija.



Momento: de color coral.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día para planes nuevos y tratar de divertirse. Cancerianos busquen aire y relajación. La confianza en el otro es vital, sobre todo en las parejas. Dejar los celos de lado es sano y demuestra evolución y respeto al otro. Abran sus ópticas.



Momento: de color berenjena.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Ayudar a amigos sería hoy una de las posibilidades. Liderazgo y conducción en la familia. Leoninos buscar también espacios en los que se sientan atendidos o socorridos es importante. Jornada más bien sentimental y emocional.



Momento: de color amatista.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Controlen como bien saben ustedes hacer, los impulsos que vengan directamente conectados desde su más íntima sensación. Busquen equilibrar y aceptar a los demás como sean que son. Siempre podemos lograr mayor compasión.



Momento: de color amarillo fuerte.





LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Jornada en la que deberán adaptarse a determinadas situaciones que no serían de su gran agrado. Esta condición no es difícil para los nativos de este signo repleto de dulzura. Ocurrencias y distracciones para la noche que podrían darles mucha alegría.



Momento: de color verde manzana.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Sugestión y algo de mal humor. Control y una mirada objetiva les evitará roces o malos entendidos con personas de su entorno. Aproximación esperada con personas con las que habían quedado las cosas en suspenso. Seducción.



Momento: de color rojizo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día acorde para cerrar situaciones del pasado o quizás del presente que les generan angustia o sensación de incomprensión. La espiritualidad sagitariana al flor de piel, aprovechen para edificar nuevas posturas emocionales. Ciclos nuevos.



Momento: de color verde profundo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas algunas con posibilidades de cambios de trabajo con proyecciones más concisas a futuro. Se sienten bien valorando sus esfuerzos y compromisos con el crecimiento. En el amor traten de no postergar encuentros o citas.



Momento: de color turquesa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Conexión y muchas ganas de permanecer tiempo con la persona elegida. Convienen y se compenetran ideales a alcanzar. Analizan a futuro nuevas posibilidades en ese plano, muchos de ustedes acceden al compromiso. Plenitud.



Momento: de color rosa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos sábado con mucha seducción, con posibles propuestas más intensas o de compromisos. Sientan incentivo en mantener alguna disciplina física y en dejar de comer cosas que todos sabemos que en exceso hacen mal.



Momento: de color aguamarina.