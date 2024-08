Telekino y Rekino: los resultados del sorteo del domingo 25 de agosto

domingo, 25 de agosto de 2024 20:22

Telekino realizó este domingo 25 de agosto su sorteo, como se hace cada semana en Argentina, número 2338 el cual cuenta con un pozo estimado de más de $737 millones de pesos para quien consiga los 15 aciertos, entre otros premios.

Resultados del Telekino 2338 del domingo 25 de agosto

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 15 - 17 - 18 - 23 - 25

15 aciertos VACANTE

14 aciertos 31 ganadores ($161.335 c/u)

13 aciertos 916 ganadores ($2.224 c/u)

12 aciertos 10.213 ganadores ($1.600 c/u)

11 aciertos 53.563 ganadores ($800 c/u)

REKINO: resultados del domingo 25 de agosto

Números ganadores de REKINO:

01 - 03 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16- 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24

1 GANADOR, que se lleva $3.149.032

Premios con el número de cartón

Recuerda que con el número de cartón también puedes ser ganador. Hay 5 premios de $800.000 para cada uno. Números de cartón ganadores:

517.047 Bs As

611.212 Bs As

266.822 Santa Cruz

281.418 Chaco

424.781 Bs As