Consultá el horóscopo de este sábado 24 de agosto

sábado, 24 de agosto de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) A veces lo que creemos que algo es de tal modo, termina no siendo así. Analicen fríamente las situaciones confusas y tómense el tiempo suficiente para tomar las decisiones que desean tomar. Día suave en el plano de los afectos, sean dúctiles. Momento: de color lila.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Encanto a la orden del día, los seductores taurinos hoy consiguen carismáticos las cosas que esperaban ocurran. Momento muy oportuno para plantear sus ideas o conceptos en el plano laboral. Mientras piensan mucho el amor espera, decídanse. Momento: de color cereza.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Aventurado riesgo en el plano de las finanzas, tengan especial cuidado hoy con las negociaciones o compras. Día para no tomar decisiones importantes, piensen bien. Las claves del amor las tienen en las manos y sobre todo en el corazón. Liberación. Momento: de color crema.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos día interesante para negociaciones, acuerdos, conversaciones de envergadura. Consulten con personas idóneas antes de firmar o decidir asuntos importantes. Claridad de sentimientos y ansias de estar en armonía. Espontaneidad. Momento: de color lavanda.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos llegan posibilidades de propuestas o de consideraciones especiales en sus lugares de trabajo. Caminan seguros y fuerte demostrando los talentos y experiencia. Largas conversaciones con las parejas, conociéndose mejor y más profundo. Momento: de color granate.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Cuando llevamos adelante proyectos hay que tener presente que hay riesgos que son naturales. Hacer implica posibles tropezones pero eso no debiera detener la realización. Bien aspectados virginianos no teman. Luz en el corazón por llamado que los reencuentra. Momento: de color Nilo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos no desesperen por pequeños inconvenientes que surgen en este día. Minimicen y no desgasten las energías en cosas que no ameritan. Aún así, hay que saber controlar las emociones. Noticias inesperadas y positivas de familiares. Momento: de color jazmín.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) El típico resurgir de las cenizas que la fuerza del nativo escorpión tiene. Avanzan y retoman la apuesta en negocios o proyectos que tienen dificultades. Avances, progresos y definiciones que los harán sentirse muy satisfechos. Amor que felicita. Momento: de color maíz.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No se dejen llevar por comentarios infundados que llegan a ustedes. Hay personas que dicen lo que no confirman, quizás sin ver que generan preocupaciones. Fuerte arribo al fin esperado en proyectos nuevos. Día con energías distintas. Equilibren los nervios. Momento: de color amatista.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Estado ansioso pero que usarán de manera constructiva en sus actividades. Logran convencer y hacer ver que sus conceptos eran los convenientes. El amor con llegada profunda a sus corazones, con más relajación y soltura. Libertad. Momento: de color coral.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Tómense el tiempo para tener las cosas más claras y pode avanzar en proyecto que amistades les hayan propuesto. Hagan su aporte creativo y consoliden conjugando los intereses. Amor caminando juntos cada vez hacia la misma dirección. Momento: de color verde puro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos día irritable. Modifiquen y respiren el modo de responder y busquen la mejor parte de ustedes. Los celos nunca condujeron a nada positivo a quien los tiene y menos a quienes son víctimas de los mismos. Llamados a evolucionar. Suelten. Momento: de color púrpura.