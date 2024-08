Consulta el horóscopo de este viernes 16 de agosto de 2024

viernes, 16 de agosto de 2024 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Mucho movimiento en esta jornada arianos. Presten atención a los cuestionamientos que les puedan llegar a hacer. La calma es desde donde debemos partir. Sorpresivo cambio de actitud en las parejas, mayor tranquilidad y armonía.



Momento: de color verde puro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos triunfos y entusiasmo en esta jornada que les traerá respuestas esperadas. Ser agradecido tanto al universo como a quienes nos dan una mano. Pueden darse vuelta asuntos de manera positiva y sentir que se abren los caminos.



Momento de color: fucsia.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Hay motivos constantes que producen tener que seguir y luchar. Hoy geminianos es un día para poner lo mejor de ustedes asimismo hacer oír sus condiciones. Simetría y crecimiento en proyecto o emprendimiento en el que confían mucho.



Momento de color: amarillo fuerte.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Diálogos de los que saldrían satisfechos. Reuniones y acuerdos muy positivos. Impactan en las emociones situaciones de allegados, busquen equilibrio. Ideales que se materializan y que respectan al hogar, puede ser mudanzas o arreglos esperados.



Momento de color: arándano.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Protagonismo que no es difícil para ustedes por lo que tendrán la tranquilidad suficiente como para afrontar los desafíos de esta jornada intensa. El amor en búsqueda de poner en práctica las cosas que sienten o desean verlas plasmadas en la realidad.



Momento de color: rojizo.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos definiciones y nuevo formato en el área laboral. Podrán decir las cosas que necesitan decir siendo escuchados y comprendidos. Resaltarían detalles que les afectan en el plano afectivo haciendo notar a quienes quieren que ustedes tienen molestia interna.



Momento de color: verde.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Día de arranque librianos. La energía de hoy es superior a la de otros días. Aprovechen ese ímpetu para ponerlo en todo lo que haga falta. No posterguen llamados o trámites importantes. El amor con ansias y ánimo de pasar buenos momentos.



Momento de color: mandarina.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Colaboración y trabajo en concordancia les dará una jornada muy productiva en el ámbito laboral. Día de mucha actividad en el que el cansancio podría afectarlos. Propónganse realizar algo que los entretenga y los divierta.



Momento de color: sol.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos quizás sientan un poco de hastío o sensación de agotamiento interno. Son permisos que podemos darnos pero que se pueden evitar tomándose las cosas con más tranquilidad. Amor conforme, unido y franco.



Momento de color: frutos rojos.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Traten de no exagerar y de evitar las vacilaciones, es un día para que las cosas se den. Los sobresaltos en el plano financiero van a superarse, den tiempo al tiempo y a las cosas para que todo se acomode. Ideales que se materializan y se concretan en el amor.



Momento de color: café.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Canalizan preocupaciones al poder comentarles a las personas indicadas. Día próspero con arreglos satisfactorios. Eviten que los celos se apoderen de su modo de vida y de encarar las relaciones de pareja. Nunca aportan nada bueno.



Momento de color: azabache.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Día correcto para negociaciones y concreciones. Emprendimientos pensados que pueden darles una salida económica además de la propia satisfacción personal. El amor apuntando a cierta discordia que subsanarían si se sientan a dialogar.



Momento de color: azul marino.