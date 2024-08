Consulta el horóscopo de este lunes 12 de agosto de 2024

lunes, 12 de agosto de 2024 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



El éxito empieza desde nosotros mismos apuntando a la idea de que es natural poder lograr las cosas y tener una vida plena. Jueves de pruebas o exámenes en los que deban demostrar que son idóneos en lo que hacen. Seguridad, perseverancia y entusiasmo.



Momento: de color índigo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Complicaciones en el ámbito laboral, algunos contratiempos que pueden entorpecer la tranquilidad de la jornada. Apuntalan situaciones en el plano familiar dándoles equilibrio en este día movido y con los tiempos ajustados. Serenidad que ayuda.



Momento: de color castaño.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Traten de no sumar obligaciones que les quiten tiempo y tranquilidad. Siempre es mejor buscar algo que los distienda y no que les sume compromisos difíciles de completar. El amor sincero y con planteos que los ayudarán a esmerarse más.



Momento: de color grisáceo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Rumores que llegan a ustedes y que los inquietarían. Lo que más tienen que tomar en cuenta es de donde vienen esos comentarios, allí sacarán sus conclusiones. Día para trámites o movilizar asuntos con papeles de importancia. Salud en mejoría completa.



Momento: de color violeta.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



A cuidar leoninos las parejas o los vínculos afectivos. Tener presente que no todo puede ser el trabajo o las obligaciones. La salud también se fortalece cuando ponemos en primer lugar las cosas más importantes de la vida, y siempre es el amor y la tranquilidad.



Momento: de color verde mar.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Procuren en este día evitar los sentimientos derrotistas y concentrarse más en poder cambiar o manejar mejor los estados anímicos. Sería bueno poder hacer planes para poder ir saldando las deudas financieras que es también parte de sus molestias internas.



Momento: de color berenjena.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos sepan poner puntos finales a situaciones emocionales que los mantienen con altibajos. Sean consecuentes con sus principios o posturas internas y hagan el esfuerzo de poder tener nuevo punto de partida. Amor algo lejano en busca de comprensión.



Momento: de color arándano.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Día a día sentirán que encuentran sus lugares en el ámbito donde pasen la mayor parte del tiempo de cada día. Verán que su inteligencia se va a valorar y a ser premiada con mejoras en las finanzas. Energía jupiteriana que los repleta de fuerza.



Momento: de color oro.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



El orgullo no es buen consejero, por el contrario nos sumerge en una sensación de vacío y egoísmo que sólo nos lleva a no poder tener relaciones afectivas que den frutos buenos. Hagan posible el sueño de poder independizarse. Proyecten sin miedo.

Momento: de color azul Francia.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Lucirán sus dones naturales en hacer negociaciones, arreglos, acuerdos y firmas. Día para concreciones en todo lo que competa a actividades financieras o laborales. Amor correspondido, aquellos que recién encaran una relación, hay buen semblante.



Momento: de color verde puro.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos traten de escuchar más a quienes les reclaman cosas sobre todo en el plano afectivo. Distancias involuntarias que pueden ser interpretadas como desgano o falta de interés. El ámbito laboral desarrollándose de manera normal.



Momento: de color perla.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos organicen sus bolsillos con lo que tienen y no con lo que suponen que tienen. Hay algunos atrasos en cobros o asuntos que debieran estar recibiendo dinero. El amor en plenitud, pongan sus energías en cultivar esa parte tan importante de la vida.



Momento: de color maíz.