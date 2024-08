Consulta el horóscopo de este jueves 1 de agosto de 2024

jueves, 1 de agosto de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Presten atención arianos en este día de reclamos con respuestas que no se dan. Hay situaciones que no dependen de nosotros por eso es que ejercer la paciencia es parte importante. Más allá de los roces o desacuerdos, el amor es hoy lo trascendente. Momento: de color verde apio.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos están bien orientados en este día respecto a la situación económica. Logran destrabar en parte los inconvenientes llegando alivio. El amor con cierta sensación de hastío, desarrollan internamente ganas de tomar decisiones. Hoy piensen. Momento: de color gris plata.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Las conversaciones en este día tendrían un tinte algo agresivo, traten de estar más tranquilos antes de iniciarlas. Las cosas en el plano económico podrían tener cierto respiro, todavía hay un compás de espera. Amor que consolaría los ánimos. Momento: de color azul.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos esquiven en este día generar provocaciones o comentarios ríspidos en el área de las actividades. Piensen bien y focalicen los asuntos importantes a tratar para buscar las soluciones. La familia con noticias alentadoras. Día intenso. Momento: de color rojo.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos escasas respuestas respecto a situaciones que esperan se den. Hoy es más un día de pausa que de agilidad en las cosas. A veces no se dan las cosas cuando las esperamos o del modo que queremos. Piensen, mediten y busquen trabajar la aceptación. Momento: de color amarillo claro.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos lo que es absurdo para unos puede no serlo para otros. Traten de apreciar de un modo más considerado las cosas que ven o escuchan. Día inestable emocionalmente, la buena noticia que podría alivianar el peso viene de familiares cercanos. Momento: amaranto.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Alegría que comparten en familia, sorpresa inesperada que puede abrirles ciertas puertas. Los pensamientos en el área de las actividades van camino a consolidar nuevos proyectos o emprendimientos. Confíen en ustedes mismos, háganse valer. Momento: de color rosa.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos la sensación de soledad puede apoderarse del día. Piensen que las cosas que no nos gusta que nos pasen, tienen la posibilidad siempre de revertirse. La vida trae novedades espléndidas y también de aprendizaje. De ambas, aprendemos. Momento: de color púrpura.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos día muy apto para firmas, contratos, conversaciones importantes, arreglos, negociaciones. El rasgo más delicado verán venir de la mano del amor, con conversaciones animosas y ganas de compartir buenos momentos. Momento: de color rosa.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas a no enojarse en esta jornada que los tendrá con los nervios alterados. Eviten discusiones que no llevan a nada y enemistan. Siempre hay que pensar que de la riña se vuelve de alguna manera, por lo que hay que saber controlarse. Todo pasa. Momento: de color anaranjado.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos las cosas van tornándose de otro color y es un tono más alentador y favorable en el plano de las actividades. Conversan, llaman, reciben llamados y pautan a futuro nuevos horizontes. Protejan sus cuerpos y mentes, alienten en positivo. Momento: de color verde agua.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Discusiones sobre la economía en casa. Traten de evitar siempre ese tipo de problemas, porque las cosas no se modifican por más que nos enojemos o peleemos. Verán venir mayor tranquilidad luego de abrir en sus mentes la posibilidad de crecimiento. Momento: de color amarillo fuerte.