Consulta el horóscopo de este viernes 26 de julio de 2024

viernes, 26 de julio de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos a arremangarse y empezar a de nuevo en ese asunto que creían resuelto. Las cosas no siempre son como queremos, pero tienen su ritmo y sentido propio. Algo que cuesta internalizar. Momento de color: crema.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día con color alentador en el plano laboral. Problemas que se resuelven y llevan a nuevas posibilidades. Tranquilidad. El amor con sensación de pausa para algunos. Respétense. Momento de color: turquesa.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Posibilidades interesantes en el plano laboral. Creatividad que deberán demostrar sin temor y con la seguridad que les dan sus talentos. Amor con alegría y compañía. Momento de color: anaranjado.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Jornada con el tiempo ajustado para poder realizar las tareas del día sumados trámites impostergables. Tengan atención a los llamados sobre todo aquellos que estén buscando trabajo. Todo llega. Momento de color: perla.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Espíritu aventurero que en algunos momentos aparece y sienten la culpa necesaria como para esquivar tentaciones. El punto es ser verdadero y saber de uno mismo lo que más desea ser y lograr. Piensen. Momento de color: magenta.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Signo de Tierra muchas veces inflexible o muy subjetivo. Momento de abrir y mirar desde afuera las asperezas familiares. Sientan las cosas importantes de la vida y suelten la energía que no sirve a nadie. Unión. Momento de color: rosa tenue.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos tengan a bien ocuparse de cosas que van postergando incluidos trámites y conversaciones pendientes. Lo que se emite con amor jamás falla, aunque el otro no acepte, buena energía queda. Momento de color: fresa.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Llegar a tiempo a reconocer un error es bueno, de todos modos es cuando podemos y lo que importa es eso. Poder darse cuenta cuando se falla y que equivocarse es humano. Alivio. Momento de color: celeste.



Sagitario (23 de noviembre al21 de diciembre) Es preferible saldar las deudas en el momento que se tiene acceso a poder hacerlo y no evadir ese deber. Las deudas también son deudas cósmicas, el equilibrio del Universo genera la compensación aunque no parezca. Momento de color: púrpura.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sorpresivas situaciones en el plano laboral que los mantendrán en alerta y en acción de resolverlas. No se angustien sobre todo las mujeres, apelen a su grado alto de racionalizar y no se nieguen a ustedes mismas esa verdad. Momento de color: azulino.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día abrumador, cansancio mental que los alerta a modo de sentir la necesidad de aflojar las tensiones. Traten de buscarse el rato para distenderse, tomar aire, caminar, estirar el cuerpo o simplemente pensar cosas lindas. Momento de color: verde bosque.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Justicia en el plano afectivo, se logran sacar a luz verdades que angustiaban. Día luminoso bajo la iluminación mercuriana que deben aprovechar para sentir el alivio nuevo de sentirse valorados. Momento de color: durazno.