Consulta el horóscopo de este 25 de julio de 2024

jueves, 25 de julio de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) A veces es más sano no hacer más preguntas sobre temas que alteran las emociones y desestabilizan. Afrontar lo que ocurre desde la mayor paz posible. Nada escapa a la ley. Momento de color: violeta.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sincerarse es el punto de partida para poder construir relaciones puras sin culpas ni deudas. La libertad es el don preciado, su uso es responsabilidad sana que nos hace libres de verdad. Momento de color: azul marino.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Usar el tacto, la sensación ante el otro, nos ayuda a poder tener mejores vínculos. No todo es como se lo ve, no siempre tenemos la absoluta razón. Busquen pensadores natos, las respuestas despacio. Momento de color: gris plomo.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Asumir los errores propios genera evolución interna y ayuda a poder estar más felices en la vida. Cancerianos es deber tratar de ver sin tapujos las faltas que cometemos. El perdón es ley. Momento de color: blanco.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Día novedoso en el que aparecerán cuestiones inesperadas que los alegrarán. Se da mucho que cuando dejamos de preocuparnos por algo demasiado, las cosas se acomodan. Providencia eterna. Momento de color: oro.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día muy apto para trámites, firmas, acuerdos, gestiones. Revisen papeles y actúen en consecuencia. El amor con algunos cuestionamientos que deberán prestar atención. Es constructivo poder escuchar y comprender. Momento de color: rosa.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sensibilidad que deberán manejar en esta jornada con tintes afectivos que los harán tener un día distinto e inolvidable. Las sensaciones los llevarán a poder saber que están en lo cierto. Momento de color: plateado.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día con demostraciones de sus capacidades intuitivas, escorpianos verán los resultados de lo que presintieron. Atiendan los compromisos adquiridos en el plano laboral sin postergaciones. Momento de color: caoba.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Verán y recibirán las noticias esperadas en el plano laboral. Punto de partida que alivianará las cargas y desmedidas responsabilidades. Los afectos con aire y respiro. Amor que nace. Momento de color: verde agua.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día para poder manejar la capacidad de poner racionalidad a situaciones que podrían alterar la paciencia. Usen su don cabritas y disipen. Las horas serán constructivas y con buen resultado. Momento de color: carbón brillante.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Trámites, firmas, conversaciones, acuerdos, con excelentes perspectivas. Es un día que los relajará hacia la noche y deberán agradecerle al Cosmos las buenas nuevas. Momento de color: amarillo fuerte.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos arriba el ánimo. Comienzos de semana, día marciano que no deben despreciar ni quejarse. Piensen en quienes no pueden tener su vida normal, y agradezcan. La conexión con la parte profunda, es vital. Momento de color: rojo metalizado.