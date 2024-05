¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp desde junio?

sábado, 25 de mayo de 2024 18:07

WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea con más usuarios en el mundo, nos tiene acostumbrado a sus constantes actualizaciones. Pero para que estas mejoras funcionen correctamente y de manera óptima, se requiere que los dispositivos donde está instalada la app cuenten con los recursos suficientes.

Por esa razón, todos los meses, la app de Meta anuncia la lista de marcas y modelos de smartphones en los que dejará de brindar soporte y actualizaciones de su servicio.

Esto significa que desde el 1º de junio de 2024, quienes utilicen celulares que funcionen con sistema operativo Android anterior a la versión 4.1, y dispositivos de Apple que no estén actualizados con el iOS 12, no podrán actualizar WhatsApp y quedarán afuera del soporte oficial de la plataforma. Estos dispositivos también podrían quedar expuestos a eventuales amenazas de seguridad y hackeos.

Meta comunicó que a partir del mes que viene, WhatsApp solamente podrá utilizarse en smartphones con sistema operativo Android 5.0 y versiones posteriores.

Cuáles son los celulares con Android en los que WhatsApp dejará de funcionar a partir del 1º de junio de 2024

Samsung: Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

Sony: Xperia M.- THL: W8.- UMi: X2.- Wiko: Cink Five, Darknight.- ZTE: Grand S Flex, V956, Grand X Quad v987, Grand Memo.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 II — Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.- HTC: Desiré 500.

Lenovo: A820.

En cuando a los smartphones que utilizan iOS, los iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 6S, SE y 6S Plus.6S, dejarán de tener soporte oficial de WhatsApp el año próximo.

¿Por qué WhatsApp deja de brindar soporte en estos modelos de smartphones?

Para mantener segura la aplicación, WhatsApp necesita constantemente instalar actualizaciones que mejoran el servicio y la plataforma. Además, permiten evitar problemas en su funcionamiento y que hackers puedan acceder a las cuentas para robar datos.

Gran cantidad de estas actualizaciones de seguridad no pueden ser instaladas en celulares con sistemas operativos antiguos, dejando al dispositivo abierto a eventuales ataques de ciberdelincuentes.

Por estas razones, WhatsApp decidió dejar de brindar soporte a su plataforma cuando esté instalada en smartphones con SO que no cuenten con las mínimas medidas de seguridad para que su aplicación funcione correctamente.

¿Dejará de estar accesible la aplicación?

Que WhatsApp deje de brindar soporte no significa que la app deje de funcionar o que no puedas acceder a tus chats y contactos. Pero por las razones mencionadas no es recomendable seguir utilizándola y WhatsApp sugiere directamente desinstalarla de esos celulares.

De todas maneras, siempre se sugiere chequear los modelos de tus dispositivos para asegurarte que puedas instalar la última versión de la app. Y en caso de no poder actualizarla, otra sugerencia es hacer una copia de seguridad para, eventualmente, poder migrar tus datos a otro smartphone.

Fuente: TN