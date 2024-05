Consulta el horóscopo de este 17 de mayo de 2024

viernes, 17 de mayo de 2024 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Hoy sería el día indicado para firmas rápidas, acuerdos, y contratos. Los arianos llegarían a perfilar sus deseos materiales como posibles. Tranquilidad. El amor no siempre es en el momento que uno decide, no se convenzan de lo que no están seguros, procuren ver la realidad interna. Saber esperar.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Posibilidad que se esperaba en al área de las actividades. Darían un paso dada la confianza que les están dando las personas con las que comparte las actividades. Armonía. Día indefinido para quienes esperen resoluciones judiciales. Tranquilidad que viene de la mano de amigos y familiares. Unión.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los gemelitos estarían en un día con algunos nervios que opacarían el buen augurio del plano afectivo. Traten de poner una pausa en sus reacciones y revisar sus conceptos tan determinantes, no siempre se tiene razón y asumir esta verdad, crean que los va a ayudar a tener mayor tranquilidad.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Se vislumbra un día con mucha agitación y cambios repentinos en el área laboral. Traten de espaciar los encuentros con personas con quienes confronta y procuren revisar el modo de tomarse las cosas. No es necesario exacerbar los ánimos con energías poco útiles. Llega a ustedes más paz.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Hay días complicados de por sí, éste sería uno de esos. Conduzcan despacio y no sólo hoy. Si esperan un poco podrían tener esas respuestas en el plano afectivo. La sintonía con el otro cuando se da, es natural y sin complicaciones. Forzar respuestas o acciones no nos lleva a nada positivo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

A veces cuando las situaciones nos colapsan, deberíamos poder soltarlas. Evaluar cuánto nos afecta en nuestras vidas cada vivencia, sincerarnos es vital por uno mismo y por los demás. Preservarnos es un deber, generar energías compasivas y positivas siempre aparejan buenas cosas a la vida.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Ciertamente es un momento más que interesante, no desaprovechen contactos en el plano social que hoy podrían llegar a tener. Traten de considerar realizar alguna rutina física. Imparcialidad sería el consejo ante inconveniente en el plano familiar. Dejar pasar, soltar, no poner tanta agitación.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Despliegue de los psíquicos escorpianos, intuición e inteligencia que combinan justo en este día de decisiones en el área de las actividades. Hay una leve sensación de hastío en el plano afectivo. Tómense ese tiempo que están necesitando para decidir. Respetar lo que se siente, es genuino y útil.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Buscarían y encontrarían un excelente arreglo en el plano financiero. Se vislumbra una nueva etapa que les dará un giro interesante en sus vidas. Hoy decisiones y aciertos que logran tener y realizar. No posterguen llamadas que deben hacer, hay momentos en que las cosas deben hacerse.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Etapa con algún desacuerdo que deberían resolver en el entorno laboral. Dejen que los demás tomen sus propias responsabilidades. Es alentador dejar que cada uno pueda hacer lo que debe sin que nosotros nos metamos. Amigos que les traen momentos alegres en encuentro social. No dejen de ir.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Cierta sensación de inseguridad que podría afectar el desempeño en nuevos proyectos. Las finanzas con ciertos recaudos en este día de posible necesidad de saldar ciertas deudas. Evalúe la conveniencia y tomen la decisión que más les parezca correcta. Momento de cambios y oportunidades.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Alternativa laboral que podría llevarlos hoy a tomar la decisión de cambiar de trabajo. Día con energías movidas pero con resultados interesantes que les darán satisfacción. Esfuerzo que se les reconoce. Corazón feliz ante conexión plena con sus parejas. Sensualidad y armonía de la mano.