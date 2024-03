Consultá el horóscopo de este domingo 3 de marzo de 2024

domingo, 3 de marzo de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Domingo para poder relajar sus cuerpos y mentes. Trabajo de espíritu y renovación energética. No todo está perdido en el amor, sean sinceros. Momento de color: rosa suave.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los ánimos algo trastocados por discusiones que no hacían falta. Limpien y renueven los aires saliendo de situaciones tóxicas. Replanteo. Momento de color: amaranto.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Solteros con posibilidad de conocer personas que los impactarán. Perspectivas renovadas y ganas de poder estabilizar los afectos. Emoción. Momento de color: rosa.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos suelten a quienes deben permitir que sean quienes son. Trabajar el ansia de dominar para poder además ser más libres ustedes mismos. Momento de color: azul.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Domingo inestable que se transformará si ponen de ustedes la mejor intención de poder sentirse alegres. Limpien los malos pensamientos. Momento de color: oro.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Alternativa de poder realizar algún viaje o salida que los entregará un día calmo y sano. Conexión con alguien nuevo. Pensamientos bellos. Momento de color: cian.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con un domingo muy activo. Conexiones nuevas, movimiento en el plano social que no esperaban. Día para sorprender con sus encantos. Momento de color: añil.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Mucha intuición y los dones escorpianos activados. Verán venir a quien esperan. Las buenas nuevas de la mano de familiares. Momento de color: amatista.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No pasen por alto el agotamiento físico-mental que tienen. Suelten y tómense su tiempo para poder recargar energías. Equilibren. Momento de color: menta fresca.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Complacer en todo a los demás no es benéfico siempre. El esfuerzo propio merece ser ejercido por cada persona. Piensen y suelten. Momento de color: verde bosque.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Quererse no es ser individualista sino poner las cosas en su lugar y ustedes saben de eso. Las libertad y la autoestima van de la mano, sin egoísmo. Momento de color: gris.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) manifestación emocional por parte de allegados que les plantean sus verdades. Es bueno dialogar, es vital. Día cálido emocionalmente. Momento de color: rosa fuerte.