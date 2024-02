Consulta el horóscopo de este martes 6 de febrero de 2024

martes, 6 de febrero de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Martes con energía y ánimos positivos para poder llevar a cabo sus actividades. Ocupados con asuntos de papeles llegan a solucionar pendientes. Utilidad. Momento de color: amarillo fuerte.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día favorable que deberán acompañar dejando atrás sus miedos para poder hacer sus cosas incluidos compromisos. Los afectos acompañando. Homogeneidad. Momento de color: uva.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día tranquilo con ambiente y sensación de equilibrio. Sienten alivio por diálogos que necesitaban tener dándoles ayuda para poder terminar etapas grises. Momento de color: plateado.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Pensar en el futuro es bueno, pero postergar todo pensando en el futuro, no es bueno. El hoy y su transcurrir es igual de importante, vivan cada día. Disfruten. Momento de color: rosa suave.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Verán abrirse una puerta que creían cerrada. A veces suponemos e imaginamos las cosas de un modo que no son. Transición e innovación que les hará bien. Momento de color: amatista.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Compás de espera para esas respuestas esperadas. Hay motivos que exceden a nuestra voluntad. Es un día para resolver asuntos emocionales. Diálogo. Momento de color: verde puro.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con un día que les iluminará la cara dada una noticia que refleja solución. Despreocupación y anhelos renovados que los impulsa a creer más en todo. Momento de color: oro.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) El hastío no nos lleva a sitios emocionales sanos. Poner la mejor energía por nuestra parte despeja lo oscuro que podamos ver en los problemas. Salida. Momento de color: anaranjado.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Llegan a conclusiones sobre temas familiares que les otorgarán mejores resultados en las relaciones. Jornada intensa en las actividades. Visión. Momento de color: cobre.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día con imprevistos que los mantendrán ocupados y con ciertos gastos extras. Definiciones en el plano de las actividades con mejoras y optimismo. Momento de color: magenta.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) El regalo del día será la sensación renovada en sus ánimos con el empuje necesario para volver a empezar en temas que tienen que resolver. Avance y progreso. Momento de color: lima.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos con un martes ocupado que les trae satisfacciones en el plano de las actividades. Eliminan de su interior ciertos miedos que los paralizan. Evolución. Momento de color: violeta.