Consultá el horóscopo de este domingo 4 de febrero de 2024

domingo, 4 de febrero de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Domingo para poder salir a despejar las mentes y los espíritus. Vienen a ustedes pensamientos reflexivos que les proponen poder salir de situaciones que no es agradan. Momento de color: violeta.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Prevalecen en ustedes ciertas sensaciones de soledad o de insatisfacción afectiva en este día. Conéctense con sus deseos reales y crean en ellos. Momento de color: púrpura.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día para poner los ojos en el futuro concientizando que la mejor manera de hacerlo es con optimismo, esperanza y esfuerzo. Aprovechen sus capacidades. Momento de color: naranja dulce.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día ameno compartido con personas del entorno afectivo que les producen alegría. El cobijo interno en ustedes cancerianos es el amor y la unión con los suyos. Momento de color: rosa aterciopelado.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Día natural con soltura y espontaneidad que les dará alivios internos y una relajación integral. Si hay citas verán interés mutuo, si hay parejas, mucho amor. Momento de color: sol intenso.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Reparan dentro suyo antiguos rencores incluso con ustedes mismos. Día con vigor espiritual y crecimiento. Noticias que reconfortan y alegran. Momento de color: magenta.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con un domingo que van a tener que descontracturar, debido a que se sienten obligados a concurrir a reuniones que no desean. Busquen el mejor lado. Momento de color: crema.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpiones hoy con un día repleto de energía que comunicarán y denotarán en reuniones sociales incluidas citas o encuentros. Seducción. Momento de color: negro aterciopelado.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Apreciaciones distintas respecto a problemas que tienen en sus cabezas. Aires nuevos que los guían hacia la mejor solución. Respiro. Bonanza. Momento de color: esmeralda.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Reaparecen en sus vidas fantasmas del pasado que les habían dado dolor. Bórrenlos sin que les tiemble el puño y conéctense con sus logros firmes. Momento de color: verde.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sienten la constante de poder llevar a cabo la materialización de sus proyectos. Día de análisis y de resoluciones. Salidas esperadas que los alegra. Momento de color: avellana.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se liberan de cosas que no tenían en su haber las ganas para realizarlas. Dejan de lado la angustia y retoman sus energías positivas. Ilusión que se concreta. Momento de color: plata.