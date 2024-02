Consulta el horóscopo de este jueves 29 de febrero de 2024

jueves, 29 de febrero de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos jueves con mucha energía mental que los ayudará a pensar bien acerca del mejor camino para lograr las solucione esperadas. Momento de color: bígaro.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Verán realizado un sueño que esperan de hace tiempo. Sólo ustedes saben la intensidad con la que recibirán esas palabras de aliento. Plenitud. Momento de color: magenta.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Buena jornada para reuniones laborales, arreglos, propuestas, firmas, negociaciones. Mucha lucidez y buena predisposición. El amor renovado. Momento de color: oro.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Aumento de necesidad interna en el plano afectivo. Las cosas no completan y generan soledad. Revisen y tomen decisiones. Un día para pensar. Momento de color: amatista.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) A veces es necesario hacer un alto y poder pensar bien hacia dónde vamos. Evalúen y sientan qué es lo mejor para ustedes. Nuevos valores en sus almas. Momento de color: uva.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Quererse más sanamente procurando la conciencia por el bien de todos en pos de vivir mejor. Los asuntos del corazón para poner en orden. Momento de color: violeta.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) No sumen problemas que ni siquiera tienen peso en su haber diario. Las preocupaciones deben ser medidas y pensadas. Busquen estar en paz. Momento de color: azul.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los pensamientos negativos no traen beneficios ni ventajas que desean. Siempre pensar de manera más sana y positiva. Renovación. Momento de color: agua.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Traten de ser menos contundentes a la hora de querer imponer sus pensamientos. Escuchar también es un proceso. Momento de color: celeste.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sentirán que son admirados y reconocidos en sus labores. Sigan sus instintos en el plano afectivo, podrán ver con mayor claridad. Momento de color: verde claro.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sentirán potencia emocional en esta jornada en la que tienen que exponer sus sentimientos. Verán que sus esfuerzos darán los frutos deseados. Momento de color: maíz.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Buena jornada para expresar sus cuestiones en el plano de las actividades. Surgen propuestas que les interesarán abriendo más el abanico. Momento de color: anaranjado.