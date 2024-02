Consulta el horóscopo de este miércoles 28 de febrero de 2024

miércoles, 28 de febrero de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Es esencial poder controlar las emociones y el peso que le damos a cada situación que vivimos. Equilibrar es libriano. Noticias que favorecen. Momento de color: oliva.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Trabajo arduo en esta jornada con mucha rapidez mental. Podrán resolver y seguir adelante. Instrumentos nuevos para poder avanzar. Momento de color: azul marino.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sigue la expectativa por noticias financieras que por hoy no llegan. Esencial para este día que las emociones no venzan el buen ánimo. Momento de color: esmeralda.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Nuevo ciclo que sentirán sus corazones renovados y con ansias nuevas de seguir adelante. Proyectos e ideas en un día positivo y dinámico. Momento de color: coral.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos día de decisiones en el plano económico en el que deberán poner en la balanza las prioridades reales. Amor algo distante, revisen. Momento de color: anaranjado.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Procuren renovar los métodos en sus actividades, mayor creatividad y osadía a la vez. Lo importante es sentir seguridad y ambición sana. Momento de color: aguamarina.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día para ir paso a paso respecto a los gastos. Midan y piensen bien para no comprar cosas que no necesitan. Las parejas con cierta apatía. Momento de color: arándano.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Demostrarse el amor propio a la hora de defender lo suyo. Poder decir es importante, cuando uno cambia el otro cambia. Sintonía. Momento de color: azul.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sentimientos contradictorios que les hace complicar las relaciones. Meditar y corregir reacciones, piensen en el otro. Momento de color: berenjena.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Piensen bien antes de emitir firmas o compromisos difíciles de cumplir. El amor con la llegada de aspiraciones mutuas a consolidar. Momento de color: lavanda.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos miércoles con mucha iluminación cerebral. Concreciones y avances esperados que los convoca a seguir progresando. Satisfacción. Momento de color: amarillo.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Concretan firmas, arreglos, contratos, inicios con mucha energía. hay posibilidades de llevar a cabo proyectos nuevos con allegados de confianza. Momento de color: cian.