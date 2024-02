Consulta el horóscopo de este lunes 26 de febrero de 2024

lunes, 26 de febrero de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Fijan un norte en sus proyectos financieros y se animan a proteger su dinero de manera más responsable. Cambios que tranquilizan. Momento de color: amarillo fuerte.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) La terquedad no es el camino. Discutir y no comprender es atrasar todo. Abran sus corazones y mentes para poder evolucionar. Día consciente. Momento de color: verde suave.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Si sienten que las cosas los superan, hagan una pausa sana y dense el placer de soltar las preocupaciones. Para funcionar hay que estar bien. Momento de color: rosa.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Lunes intenso en el que verán venir asuntos o inconvenientes que podrán resolver. Lo importante es mantenerse en calma. Soluciones. Momento de color: blanco.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Desarrollo de proyectos que tienen en mente y que la lucidez de hoy les hará ver cómo ponerlos en contexto. Día provechoso y con sensación de paz. Momento de color: cian.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Marcan en sus corazones la persistencia de algunas heridas afectivas. Borrar y avanzar muchas veces es lo que hay que hacer. Permítanse. Momento de color: té.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos sientan la rutina como algo agradable y necesario y no como un pesos insostenible. Realizar cosas es vital, mejorar el humor sana. Momento de color: celeste.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hoy las cosas salen bien, justas y rápidas. Realicen trámites y diligencias atrasadas. El corazón con mucha ansiedad. Sepan aguardar lo deseado. Momento de color: celeste.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día para calmar la ansiedad y concientizar que con menos nervios podemos hacer mejor las cosas. Amor que se consolida. Momento de color: rosa chicle.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Baño de ternura en el plano afectivo. Rejuvenecen el espíritu y se re enamoran de sus parejas. Aquellos solteros con posibilidades. Momento de color: rojo aterciopelado.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Cierta sensación de incomodidad en el área de sus actividades. Promesas que no se cumplen y algo de inestabilidad. Den tiempo. Momento de color: azabache.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Atentos a llamados importantes que hoy podrían llegar en el plano de las actividades. Logran planificar proyectos nuevos. Renovación. Momento de color: turquesa.