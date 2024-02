Consulta el horóscopo de este miércoles 21 de febrero de 2024

miércoles, 21 de febrero de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día con buen semblante. Hay ganas y ánimo positivo para poder afrontar los inconvenientes. Todo está encaminado hacia el triunfo. Paciencia es la clave. Momento de color: menta.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Estabilidad emocional en este día con mucha actividad en el plano laboral. Cambios y arreglos que conforman y lanzan entusiasmo para seguir. Momento de color: amarillo.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Las palabras que vertimos tienen peso no sólo hacia quienes las dirigimos sino a la energía colectiva. Construir un mundo bueno es generarlo. Momento de color: verde.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día de espera de respuestas. Hagan de su tiempo algo positivo y no lo pierdan en melancolía o letargo. Todo se mueve, todo se modifica y crece. Momento de color: azul.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Si la mirada es destructiva, todo lo será. Si ponemos en nuestros ojos un color brillante y claro para deleitar la vida, todo será mejor y llevadero. Momento de color: rosa.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) midan las palabras al emitir conceptos que pueden herir. Saber del otro es necesario para entender que respetar es la base. Amor que vuelve. Momento de color: rojizo.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Día libriano con equilibrio y sensibilidad altruista. Ven con claridad la ayuda que deben dar a quienes quieren. Cambio de actitud que eleva. Momento de color: amatista.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hagan la diferencia siendo naturales y honestos. No hace falta fingir ser algo que no somos para ser queridos. Confianza y liberación. Momento de color: plateado.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) A levantarse arqueritos y a apuntar esas flechas con amor y ganas de construir lo que no se pudo hasta ahora. Alegría y ansias. Momento de color: frutilla.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sonrían que es un día pleno con sensación de tranquilidad y paz interior. Luz interna que despierta. Más no se puede pedir ante los problemas. Momento de color: rosa.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Roces innecesarios que podrían alterar la armonía en sus lugares de trabajo. No hace falta vibrar desde el enojo, lo ameno siempre triunfa. Momento de color: canela.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Entusiasmo pos posibles salidas sociales que les darán momentos atractivos y a la vez amenos. Noticias laborales que entusiasman. Momento de color: fucsia.