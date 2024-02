Consulta el horóscopo de este lunes 19 de febrero de 2024

lunes, 19 de febrero de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Palabras sueltas que no demuestran compromiso ni propuestas serias. Presten atención a lo que les ofrecen. Emociones aparte. Racionalidad. Momento de color: marrón.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sientan bases más contundentes y precisas para sus proyectos. Entusiasmo combinado con conciencia y lógica. Lunes para organizarse bien. Momento de color: cobre.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Situaciones algo ríspidas en el plano de las actividades. Aumenta la inquietud que deberán apaciguar. Busquen consejo a quienes saben. Momento de color: menta.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Revisen las discusiones que ocurren con sus parejas. Procuren trabajar internamente de manera conjunta. La vida no es estar mal. Purificación. Momento de color: amatista.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Empeñarse en discusiones no es para solucionar sino para sacar de uno lo negativo. Procuren en este día áspero lavar con amor sus emociones. Momento de color: granate.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos comienzo de semana desde el optimismo dadas señales que esperaban se den. Día de concreciones y soluciones que alivian. Momento de color: violeta.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Conéctense con lo que les ocurre y no lo pasen por alto. Calmen los nervios y den a este comienzo de semana la mejor energía. Liberación. Momento de color: luz.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos día de concreciones en todos los planos. Verán avances y nuevas oportunidades pudiendo ver las cosas con alegría. Momento de color: oro:



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos con un lunes sin nervios y con las energías puestas en sus objetivos. Día bueno para firmas, arreglos, documentaciones. Momento de color: caoba.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hay mucha actividad para ustedes en este lunes cabritas. Procuren no alterarse y afrontar con esa energía clara y racional que tienen. Momento de color: azul.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos día muy apto para firmas, entrevistas, contratos, compras y ventas. Sepan distribuir su dinero y consolidar una rutina de gasto. Momento de color: café.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día intuitivo usarán esa psiquis mágica en pos de develar esas dudas que confirmarán con hechos. Sepan disuadir y poder aportar soluciones. Momento de color: uva.