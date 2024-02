Consulta el horóscopo de este domingo 18 de febrero de 2024

domingo, 18 de febrero de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Las fuerzas internas con vigor y entusiasmo. Día con distintos matices en el que demostrarán su equilibrio y capacidad resolutiva. Limpieza. Momento de color: menta.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Se notará en ustedes ciertos cambios positivos. No se agarren de recuerdos que sólo aportan pena o nervios, miren adelante con esperanza siempre. Momento de color: maíz.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Si sienten que los invade una sensación de angustia, vean por qué y luego busquen distraerse y provocarse un día lleno de energía positiva. Momento de color: magenta.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Mucha distinción y reconocimiento en este día de encuentros sociales en los que lucirán sus encantos. Personas nuevas y sueños que se cumplen. Momento de color: guinda.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Día con consideraciones internas respecto a necesidades que sienten tener y desear. los tiempos cambian y hay que mirar hacia adelante. Sorpresa. Momento de color: sol.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Se despiertan con mucha energía que deberán aprovechar para poner su óptica en horizontes más positivos y calmos a la vez. Preservación. Momento de color: lavanda.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos hagan un paquete mental y pongan dentro todo lo que no desean que les ocurra más. Ser feliz es una decisión vital. Momento de color: malva.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Quizás sientan la necesidad de comprometerse más en el plano afectivo. Las etapas de la vida se ofrecen, falta decidirlas. Momento de color: rojo aterciopelado.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día para la paciencia y para ordenar los pensamientos. Domingo que debiera ser plácido como para tomarse los tiempos propios. Momento de color: cian.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Eviten discusiones sin sentido y hagan de este domingo un día pleno como para poder descubrir virtudes propias que deben lucir. Momento de color: esmeralda.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sentirán que es un día para cumplir con cosas que tienen que ver con el plano familiar. Hagan lo que sientan, las obligaciones con otra interpretación. Momento de color: añil.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Tomen las riendas de sus vidas y decisiones. Día con algo de dudas o sensibilidad extrema. No pongan en juego sus principios ni deseos. Momento de color: plateado.