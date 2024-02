Consultá el horóscopo de este 14 de febrero de 2024

miércoles, 14 de febrero de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Miércoles en el que el entusiasmo jugará un papel importante para poder revertir situaciones que no serían afortunadas. Verán llegar respuestas que dan alegría. Momento de color: menta.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Cobijan sentimientos que sólo ustedes mismos comprenden. Piensen el grado en el que les afecta sentir y no ser correspondidos. Todo llega, abran las puertas sin miedo. Momento de color: perla.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se combinan señales positivas en el plano de las actividades. Lograrán hoy obtener contestaciones esperadas y nuevos puntos de partida. Cambio de actitud en el amor. Momento de color: rojizo.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sabrán reconocer en ustedes virtudes que enamoran. A veces nos negamos y no dejamos salir a la luz nuestro ser. Bondad en torno a personas del entorno. Luz. Momento de color: plateado.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) De algún modo podrán resolver hoy esas vicisitudes que formularán en este día la necesidad de proceder y buscar poner blanco sobre negro. Jornada de limpieza y lucidez. Momento de color: luz.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sienten que hay algo dentro suyo que no los deja crecer. Sepamos que siempre crecemos, aún en la quietud. Día para acelerar motivaciones e impulsos. Momento de color: verde puro.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) No se pronuncien a favor de alguien sin antes saber la entera verdad. La sensibilidad libriana a veces juega en contra. Día de abstención y de pensar en ustedes. Momento de color: limón.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Consideren analizar los pros y las contras de sus actividades y pongan en balanza lo que sí quieren lograr. Abanico que se abre, posibilidades que llegan. Momento de color: menta.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Momento de hacer un mea culpa invitando a su espiritualidad y comprensión. Los errores de interpretación pueden jugar una mala pasada. Momento de color: azabache.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Virtudes exaltadas y reconocimiento. Día de recompensas en el que sentirán que la bondad es el camino. Blandura emocional que los enaltece. Momento de color: blanco puro.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Confusiones en el plano afectivo que quizás distraigan su jornada laboral. Aprovechen su capacidad de poner distancia y enfriar las emociones. Reflexión. Momento de color: verde manzana.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Confusión en sus pensamientos. Dejen de lado la inseguridad y crean en ustedes. Llamado a su profundidad espiritual que les llenará el día de alegría. Momento de color: dorado.