Consultá el horóscopo de este domingo 11 de febrero de 2024

domingo, 11 de febrero de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Distensión esperada gracias a diálogos que se esperaban. Llegan nuevas energías a sus vidas dados los nuevos ánimos que sienten conservar. Cambio benéfico. Momento de color: azul grisáceo.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Se comprometen con ustedes mismos para poder concretar propósitos esperados. El poder de realización lo tenemos nosotros mismos. Concientizar es avanzar. Momento de color: magenta.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Pensar que es tarde es una opción que no aporta soluciones. Dense siempre la posibilidad de revertir lo que no les sienta bien y volver a empezar. Resurgimiento. Momento de color: verde puro.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos con un domingo en el que sienten ganas de hacer cosas por ustedes. Ocuparse de uno mismo no es sólo para uno sino para todos. Noticias que suman alegría. Momento de color: uva.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Hay sectores emocionales que a veces negamos o no podemos tocar. Sacarse la culpa es sano, darse cuenta de los errores lo es también. Día purificador. Momento de color: verde bosque.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Se conectan con ese espíritu que quiere innovar. La rutina a veces nos quita posibilidades de relacionarnos con nuestros sueños. Día íntimo. Momento de color: transparente.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos sienten liviandad en sus cuerpos incluso dado el espíritu elevado que hoy tienen. Conciencia de lo que pueden, planifican cambios sanos. Momento de color: turquesa.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sienten que vuelven a pensar en personas con las que esperaron tener algún vínculo. Piensen bien en qué los beneficiaría. Día algo ansioso. Momento de color: violeta oscuro.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Indicios internos para algunos de querer revisar sus vínculos afectivos y tomar decisiones. A veces los pensamientos nos abruman. Relajen y suelten. Momento de color: gris.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Domingo con movimiento para hacer reparaciones en sus casas, cambiar muebles de lugar, limpieza profunda, mucha aireación. Hace bien ordenar la casa. Momento de color: verde bosque.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sienten que restan y que no suman al mantener esas relaciones algo complicadas o inarmónicas. Los momentos divertidos a veces no alcanzan. Reflexión. Momento de color: celeste.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Domingo reflexivo que combinan con lo creativo e innovador. Salidas que ilustran sus intelectos y sus espíritus. Conectividad positiva con lo profundo. Momento de color: rosa suave.