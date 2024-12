Consulta el horóscopo de este viernes 20 de diciembre de 2024

viernes, 20 de diciembre de 2024 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos día en el que podrán saldar algunas deudas. Alivio y entusiasmo. Reencuentro interior familiar que emocionará largamente. Revisan sus actitudes pasadas y las corrigen. Buena jornada que plagada de emociones les dará más luz a sus actividades.



Momento: de color blanco azulino.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Quizás una jornada como para tener precauciones y cuidados. A veces la ambición taurina les juega en contra. Traten en este día de mantener reserva ante propuesta de negocios. El corazón muy feliz, momentos espléndidos que perfilan una nueva esperanza amorosa.



Momento: de color Nilo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)



Hay veces que el destino cambia, y escucha nuestras plegarias imposibles. Se dimensionan alternativas inesperadas y positivas. Día laboral con logros y ventajas de trabajos que parecían difíciles. Consolidación. Vuelve a ustedes alguien que les interesa.



Momento: de color magenta.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)



Vivaz respuesta a alguien entrometido. Visión nueva a partir de una conversación importante. Finanzas con frutos y proyección de negocios. Hay posibilidades salpicadas de entusiasmo y creatividad dándole al día laboral mucha compenetración y entusiasmo.



Momento: de color turquesa.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)



Día de semana con motivación sentimental. Corazón con reciprocidad deliciosa. Los Leo varones, se enamoran en serio. Leoninos en un día con algunas dificultades financieras. Revisen y tomen un cambio de rumbo en el modo de manejarse, no se apuren tanto, piensen.



Momento: de color vino tinto.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)



Salto emocional que los liberan de situaciones tóxicas afectivamente del pasado. Mercurianos deberán hoy a modo examen rendir y demostrar su alta capacidad. Hagan el esfuerzo, no es imposible salir exitosos, sobre todo cuando alivianan las presiones.



Momento: de color lavanda.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)



Muy amparados en los afectos los librianos dan un paso fuerte del dolor a la paz y la armonía. Emocionarán porque verán el logro esperado. Su dedicación, esfuerzo y empeño, eran los indicados. Recompensa enorme que llega también en lo financiero.



Momento: de color blanco ártico.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Día con mucho movimiento en el ámbito de las actividades. Vuelo alto para los escorpiones que pusieron todo su esfuerzo en progresar. Hay trabajo y alegría que se completan con contratos y firmas positivas. Adelantan novedades a sus familiares.



Momento: amatista y blanco.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día con novedades importantes. Adelanto en el plano financiero, aprovechen el momento Cambio de trabajo para algunos, tendrían ciertas oportunidades interesantes. Adelante. Hay momentos en los que aplicar el silencio es la solución.



Momento: de color salmón.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Procuren cambiar las reacciones emocionales. Sin pesimismo los obstáculos se vencen de mejor manera. Ambicioso día en el que los capricornianos tendrán que calmar la ansiedad y aceptar lo que ocurre. Compañía de personas que les hacen bien.



Momento: de color índigo.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)



Realidad que los pone a prueba. Día de decisiones o elecciones a realizar.



Jornada en la que les tocaría afrontar ciertas responsabilidades ajenas pero que necesariamente deberán resolver. Temple y actitud en situación sentimental que también los ponen a prueba. Momentos reflexivos, día intenso en varios sentidos.



Momento: de color azul cobalto.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Podrían haber buenas noticias financieras y la posibilidad de cerrar acuerdos. Los pececitos sensibles a sus celos hoy deberán lograr frenar ese impulso destructivo. Simpleza y comprensión son las llaves para poder olvidar y no exagerar. Evolución constante.



Momento: de color verde oliva.