Consulta el horóscopo de este miércoles 27 de noviembre de 2024

miércoles, 27 de noviembre de 2024 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Si centramos nuestra energía sólo en la parte económica, es muy probable que nos perdamos lo mejor de la esencia de cada día. Siempre hay cuestiones en lo económico que nos puede preocupar, dejemos que las cosas se acomoden.



Momento: de color blanco puro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Tauro y el deleite por la belleza. Demuestran hoy sus talentos y habilidades en el plano laboral que puede tener un giro y darles la posibilidad de hacer lo que realmente quieren. Amor agasajado y correspondido.



Momento: de color carmesí.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos con buen humor y con facilidad de demostrar sus condiciones y talentos. Estén atentos que puede haber llamados importantes. Con relación a lo económico, nuevas oportunidades y posibilidad de concretar proyectos.



Momento: de color zanahoria.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Si los ánimos caen de la nada, es deber luchar contra esa actitud que no es extraña en este signo. Sin dejar de ocuparse de las obligaciones, hagan planes en casa con la pareja para poder distenderse y alegrarse. siempre se puede estar equilibrado.



Momento: de color rojo tenue.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Si se topan con personas de mal humor o provocadoras, esquive sintonizar esa frecuencia negativa. Siempre es mejor conservar la tranquilidad. Día con ventajas intelectuales que podrán usar bien en el trabajo. Avance.



Momento: de color amarillo.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los nervios a veces traicionan y nos van generando problemas para dormir entre otras cosas que la Medicina sabe explicar. Buen momento para encarar una actividad física. Las cuestiones del corazón estabilizándose más.



Momento: de color jade.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Buena jornada con mucha lucidez mental que aprovecharán los librianos a planificar sus pagos y compras. Llegarían mejoras y más incentivo en el ámbito laboral que les darán un nuevo alivio. Amor reencuentros internos. Acepten ser felices.



Momento: de color terciopelo rojo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos hoy sería un día cuyos resultados dependen exclusivamente de ustedes. Razonen, negocien y evalúen siempre desde la conveniencia y simpleza. El amor de los sensuales del Zodíaco, con horizontes nuevos y expectativas generadas.



Momento: de color anaranjado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Clarifiquen lo que desean encarar para el futuro. Sus proyectos podrán ser transformados en realidad, dado su gran empuje y originalidad. La rutina sintiéndose en el cuerpo, buen momento para decidir distenderse y hacer gimnasia.



Momento: de color amarillo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sentirse apoyado por amigos o familiares no es un signo de debilidad, debemos saber y afirmar dentro nuestro, que el afecto y la ayuda del otro, son elementos capitales en la vida. Relajar y sentirse cobijado, es hermoso. Disfruten cabritas.



Momento: de color verde oliva.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos estén alerta y sobre todo desde lo positivo porque va a ser éste un día especial. Frutos de sus labores reconocidas, encuentro, reuniones o firmas con total éxito. Vacacionan mentalmente y se encuentran fascinados con la vida.



Momento: de color azul acero brillante.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos traten de organizarse en sus tareas, combinando las hogareñas y laborales de manera más equilibrada. No posterguen ni dejen de lado el contacto afectivo con sus seres queridos. Salgan a caminar, tomen aire.



Momento: de color rosa viejo.