Consulta el horóscopo de este lunes 18 de noviembre de 2024

lunes, 18 de noviembre de 2024 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sin duda un día con compromisos para poder terminar con situaciones que pasan sobre todo por el lado financiero. Hay momentos de mejoría y otros de mayor prueba, nada escapa a la Ley Universo y todo está contemplado.



Momento: de color añil.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Todos los trabajos son honorables, cuando uno busca trabajo tiene que poner el mejor humor y aprovechar lo que se le dé. No sería porque sí. El amor con bastante alegría, logra captar lo que el otro puede darle y valorarlo mejor.



Momento: de color amarillo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Es posible que deban agilizar gestiones en su área laboral, muchas veces postergamos cosas que son importantes realizar. El amor busca consolidarse y poder dar más pasos adelante. No pidan más de lo que dan, todo se complementa.



Momento: de color carmín.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos los asuntos financieros tomando riendas en este día con trámites importantes y gestiones que competen a papeles. Firmas bien aspectadas, hoy logran cosas esperadas. El amor con muy agradable y buena jornada.



Momento: de color lila.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos algo atolondrados, dividan las tareas en partes y tiempos. A veces el exceso de responsabilidad nos hace cometer errores. Busquen vacacionar mentalmente aún estando en sus lugares de trabajo. Todo es mente y decisión.



Momento: de color avellana.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Obligación que sentirá como peso en sus espaldas respecto a situaciones familiares que ameritan o necesitan de su accionar. Las palabras ayudan y mucho cuando enfrentamos problemas, decir es primordial para alivianar el sentir.



Momento: de color verde oscuro.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Las dudas librianas muchas veces nos hacen cometer errores sobre todo en el plano de las decisiones. Traten de visualizar las conveniencias y emitir lo que de adentro les dice hacer tal o cual cosa. Virtuosismo que desarrolla mejoría.



Momento: de color frutilla.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos naturalizan una situación que les parecía imposible. Cuando las cosas las vemos terribles, deberíamos repasar y analizarlas plenamente viéndolas también de manera objetiva. Amor en primer plano. Sensación.



Momento: de color amarillo oro.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos busquen considerar como importantes los conceptos de las otras personas. Muchas veces sienten que no pueden declinar sus opiniones o conceptos, y es eso el primer error. Compatibilidad en el amor, esperanza.



Momento: de color azul.





CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas atravesando cierta sensación de crisis con sus parejas. Revean las situaciones y pongan peso en ellas para ver si se equiparan con generar conflicto o si ese conflicto aún con razón es válido tenerlo. Sabemos que no sirve reñir.



Momento: de color azabache brillante.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos con mucha acción, llevan al máximo sus esfuerzos en el área laboral. Signo muy afín a sus actividades, disfrutan de sus dones creativos y aportan conocimiento. Amor con cercanía y ansias de construir más.



Momento: de color canela.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



El tiempo siempre tiene la última palabra. No se adelanten con conjeturas que tienden a exagerar. Las sensaciones a veces son más confusas que la propia realidad. Relajen y utilicen sus dones espirituales y psíquicos.





Momento: de color púrpura.