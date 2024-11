Consulta el horóscopo de este jueves 14 de noviembre de 2024

jueves, 14 de noviembre de 2024 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Es un buen día en todos los planos al que deberían aprovechar para avanzar. Arianos el punto de hoy es decidir trabajar el cuerpo. La energía marciana nativa pide a gritos alivianar y poder descargar. Reconózcanse y disfruten de ustedes mismos.

Momento de color: apio.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tratar de acordar en el plano laboral beneficiará la armonía en sus lugares de trabajo. Traten de no encasillar su corazón con personas que no responden a sus deseos. Jornada con compromisos familiares, hagan esos llamados. La distracción no es negar lo que nos pasa.

Momento de color: celeste.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Somos una unidad, mente cuerpo y alma que funcionan en sintonía.

Virtud y entusiasmo en un día festivo para la familia. Los altibajos emocionales se subsanan y crece la esperanza en la relación de pareja. Salud en mejoría que se alimenta desde el buen ánimo.

Momento de color: zanahoria.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Las mayores alegrías se dan cuando queremos sentirlas. Jornada interesante con planes diferentes a la rutina. Movimiento emocional que les dará alegría. Traten de buscar el rato también para el ejercicio físico que no es de menor importancia. La armonía es integral y trabajada.

Momento de color: maíz.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No cerrar las puertas salvo a los malos recuerdos. Leoninos en un día con compromisos importantes en el plano familiar. Sabrán aceptar algunas situaciones que se dan y que ayudarán a cerrar capítulos del pasado. La vida siempre nos trae situaciones para solucionar.

Momento de color: aguamarina.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE)

Tratar de salir de la rutina trae aires nuevos y beneficiosos. Sin problemas el día brillará para los virginianos. Aquellos que estén trabajando, tendrán un día coordinado y tranquilo. Podrían sorprenderse con noticias que llegan de familiares lejanos. Alivio.

Momento de color: cian.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No siempre tenemos razón, y aún teniéndola, no sirve la ira. Ánimos exacerbados que no conducen a nada positivo. Libra aún siendo el signo del equilibrio, a veces quita su propia paz innecesariamente. Trabajo atrasado que deberían saldar.

Momento de color: bordó.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Momentos lúcidos y con energía justa. Intuición y equilibrio emocional en un día con posibilidades nuevas en el plano afectivo. Sería conveniente decidir trabajar el cuerpo y comer más sano. Noticia familiar que alegra.

Momento de color: perla.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las cosas se proyectan de manera interesante en esta jornada con inquietudes intelectuales con mucha curiosidad. En el fondo de sus fueros íntimos hay cosas para resolver entre las que se encuentran los miedos y las inseguridades. Revisen.

Momento de color: púrpura.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Valorar estar sano, valorar saber que uno puede curarse si está enfermo. Día interesante para producir cambios en la casa. Mover, reacomodar inconscientemente nos renueva. Hay llamados que esperan que en este día podrían acontecer.

Momento de color: bermellón.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Las buenas realidades que nos da la vida. Jornada con mucho trabajo que quizás los haga sentirse agotados. Noche en familia que les haría pasar un muy grato momento. Sinceramiento entre amigos otorgándoles espíritu de camaradería y felicidad.

Momento de color: rosa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los sentimientos a veces no nos dejan ver la realidad. Paciencia y aceptación son las virtudes con las que se deberán manejar hoy en el plano de las actividades. No todo está perdido en algunas relaciones de pareja. Buena intención.

Momento de color: hinojo.