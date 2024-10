Consulta el horóscopo de este sábado 5 de octubre de 2024

sábado, 5 de octubre de 2024 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Creer en uno mismo es básico en la vida, poder decirse a uno mismo las cosas que debe cambiar, es base en la vida también. Hoy arianos se tomarán con calma los acontecimientos que surjan, paciencia y decisión son las claves. Soluciones.



Momento: de color crema.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Conocer bien a los demás es una tarea importante. Querer tal cual son las personas siempre que no sean destructivas, es parte de la convivencia y la comprensión. Ténganlo presente en el área del trabajo, no discutan desde la bronca.



Momento: de color caoba.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Corroboran que no estaban equivocados en asuntos del trabajo. Logran ser oídos y resuelven. Estén atentos a la posibilidad de tener ciertos cambios laborales. Día con matices que les gustarán y les resultarán cómodos y prometedores.



Momento: de color verde mar.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día con ánimos levantados con compromisos que no les costarán asumir. Entrevistas positivas con excelente aspectación para cerrar contratos o sociedades. Amor algo más sentirían llevándolos a querer comprometerse. Entusiasmo.



Momento: de color coral.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Las especulaciones no son bienvenidas en este día algo complicado en el área de las actividades. Dimes y diretes que sólo llevan a enardecer los nervios. Sólo focalicen sus energías en la seguridad que llevan dentro. Amor cada vez más claro.



Momento: de color celeste.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Capacitarse y crecer en los conocimientos siempre es útil. Pongan entusiasmo y háganlo. La agilidad mental tiene mucho que ver con la incorporación del saber. Buscar mayor fortaleza en el plano afectivo para poder tomar decisiones.



Momento: de color rojo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Las fotos mentales que se nos graban de las situaciones, a veces tienen condimentos emocionales. Traten librianos de ver un poco más desde afuera lo que les pasa. Desarrollan mayor inquietud acerca de personas de su entorno que los lleva a escuchar.



Momento: de color azul ultramar.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Poder detectar el doble discurso de las personas los llevará a estar más atentos y con cuidado. Analicen las posturas de los demás y saquen sus conclusiones. El amor con aumento de confianza y atracción. Día movido con conclusiones importantes.



Momento: de color maíz.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sería central que se focalicen en sus tareas. Hoy es un día en el que el cansancio podría hacerles una mala jugada. Atención sagitarianos, pueden llegar noticias esperadas en el plano judicial o de papeles importantes. Busquen descansar.



Momento: de color bordó.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Algunas ideas que serían las que quizás los detienen a realizar algunas cosas que les gustaría deberían ser analizadas por ustedes. Mezcla de terquedad y no querer ver es parte del problema en el plano afectivo. Amplitud, posibilidad de cambio.



Momento: de color lima.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos trámites que pueden vencer o asuntos de papeles en los que deben tomar decisiones. Análisis objetivos los ayudarán a que el ritmo de los resultados sea más rápido. Traten de no sacar de contexto las palabras que emitan sus parejas. Comprensión.



Momento: de color nube blanca.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Se conectan con personas del pasado que les despertarán ese cariño olvidado por contiendas antiguas. Relaciones afectivas con buen semblante conllevando propósitos mutuos que los alientan a seguir. Aumento de la creatividad. Entusiasmo.



Momento: de color uva.