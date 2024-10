Consulta el horóscopo de este domingo 27 de octubre de 2024

domingo, 27 de octubre de 2024 00:02

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Mucha agilidad en este día marciano, se mueven papeles importantes y noticias esperadas. Cuídense de alterar sus ánimos, no olviden que los martes son regidos por Marte, su regente, y potencia la energía. Úsenla a favor, aprovéchenla.

Momento: de color blanco.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos preguntarse mucho cómo hacer, quizás debilite nuestras capacidades. Procuren no dudar, usen su seguridad terrena y vayan para adelante. Hay llamados que pueden llegar y augurar cambios positivos en el área de las actividades.



Momento: de color manzana roja.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos traten de pensar algunas veces más antes de dar respuestas o tomar decisiones que puedan sentirse apresuradas. La ansiedad debe ser controlada. El amor con preguntas y a la espera de respuestas que sueñan tener.



Momento: de color de color cobre.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos conéctense con sus habilidades sin permitir que la duda invada tanto y tantas veces su desempeño. Es quizás una jornada con desaciertos, pero no significa que quite posibilidades en los aspectos que están esperando noticias.



Momento: de color té verde.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Verán aparecer sucesos inesperados en este día algo inarmónico. No vacilen en hacer lo pensado en el plano afectivo. Hora de hablar y de pedir sin temor o vergüenza lo que desean para poder ser felices y completos. Autoestima.



Momento: de color zanahoria.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Pensamientos vagos sobre problemas del pasado que pueden insumirle tiempo y humor. No den sus cosas valiosas a situaciones que ya no pueden modificarse. Interesante jornada para entrevistas, reuniones laborales o acuerdos.



Momento: de color cromo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos hay pruebas que uno rinde, muchas veces sin saber que lo estamos haciendo. Es importante el don de la espontaneidad y el uso del intelecto en pos del objetivo. Seguridad. Amor con más calma y con sensación renovada.

Momento: de color zafiro.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Aprovechar las oportunidades que pueden venir en el plano laboral. Muchas veces es difícil dejar un ambiente cómodo y cordial por otro nuevo, es cuestión de pesar lo que más importa. En el amor, día con mucha comprensión.



Momento: de color cian.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos aquellos que estén pasando un mal momento, es ahora en este día la posibilidad de lograr una mayor comprensión interna. Signo de Fuego con intensidad espiritual inigualable. Sensaciones intensas y ganas de ver de nuevo a esa persona.

Momento: de color magenta.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas con un día tranquilo en el que la intensidad la verán en sus corazones. La profundidad deseada puede ocurrir, el punto es no temer o tener fantasías negativas. Pensar mucho afecta, sientan la posibilidad también de equivocarse.

Momento: de color fucsia.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Paciencia para los trámites que deban hacer. Acuarianos la ansiedad típica del signo, hay que poder dominarla y trabajarla para poder estar más tranquilos. Acompañar a quienes ustedes aman, no es sólo una frase, es un cúmulo de actitudes.



Momento: de color amatista.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los diferentes puntos de vista en el área de las actividades, podrían generar hoy ciertos roces o reacciones algo molestas. Busquen equilibrar las vivencias y darle la importancia que tengan las cosas y no más. Tranquilicen, todo pasa.

Momento: de color maíz.