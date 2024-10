Consulta el horóscopo de este viernes 25 de octubre de 2024

viernes, 25 de octubre de 2024 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Hay días que sentimos que tenemos menos fuerza o que simplemente no tenemos ganas de afrontar las responsabilidades del día. Lo mejor es relajar y conectarse con la mejor parte de esas tareas y hacerlas. Salud inmejorable. Adelante.



Momento: de color anaranjado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos buena jornada de encuentro y armonía en el área laboral. Sienten que están en el lugar justo en el momento indicado. Logran corregir problemas financieros y avanzar hacia una mayor tranquilidad económica. Alivio emocional.



Momento: de color marrón dorado.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Los geminianos en un día atareado y con el tiempo justo. Procuren hacer las cosas con tranquilidad y conectándose con sus propias capacidades. Las imágenes que su mente tiene acerca de la persona que buscan se pueden plasmar.



Momento: rosa fuerte.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los regidos por la bella Luna estarán hoy con sus dotes intuitivos a flor de piel. Corregirán a tiempo una situación en el área de las actividades. El amor con ansias de más y buscando la posibilidad de poder encontrar a quien buscan.



Momento: plateado.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Los leoninos en un día con complicaciones que llegan sin esperarse. Así es la vida y todo sirve y quizás sea necesario ser vivido. Busquen encontrar esos minutos de tranquilidad y procuren no caer en nostalgias por el pasado afectivo.



Momento: beige.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos día con buena energía para realizar o terminar trámites que importan. Llegan noticias que podrían abrir puertas en el área de las actividades. Los amores en medio de un posible conflicto por celos. Dejen de lado esa mala actitud.



Momento: rojo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Los románticos del Zodíaco buscando esa paz interna para poder afrontar mejor y con menos emotividad las luchas diarias. Valoren lo que tienen y esfuércense para lograr lo que quieren desde la seguridad y la tranquilidad.



Momento: ámbar.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos planeando hoy hacer algunas compras que de importantes debieran sentarse a pensar bien cuáles son los pasos a seguir. Distingan lo que quieren de lo que pueden. El amor con buenas nuevas para pasar momentos agradables.



Momento: de color amarillo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos, hay sensación positiva en entrevistas, reuniones, acuerdos o resoluciones. Verán exitosa esta jornada que premiará sus voluntades y expectativas. El amor siempre presente les harán notar que es más fácil permitir ser amado.



Momento: de color azul intenso.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las ansias de lograr lo que desean en el campo financiero, es parte de los nervios que padecen a diario. Traten de poder aceptar que la vida tiene sus tiempos y que las cosas si se tienen que dar, se dan. Paciencia y compromiso con la ecuanimidad.



Momento: violeta.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Día favorito para los creativos acuarianos. Hoy con mucha iluminación y lucidez, planifican proyectos y concretan otros. El amor de la mano de las ganas de tener un compromiso más claro o decidido. No posterguen esos trámites que tienen que hacer.



Momento: de color rosa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Compás de espera en las actividades. Entrevistas o reuniones con algo de asperezas. Sepan tratar de utilizar sus talentos y su magnetismo. El amor en estado de algo de discordia con necesidad de cambios y de diálogos que den soluciones.



Momento: de color caoba.