Consulta el horóscopo de este martes 15 de octubre de 2024

martes, 15 de octubre de 2024 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Aprender a distinguir las circunstancias y poder tomar decisiones sin arrebatarse es lo que hoy deberá aprender. Mantenga una prudencial distancia con quien a veces tiene roces.



Tener en cuenta: hay días especiales para el humor y hoy es uno de esos.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- La casualidad no existe en ciertas cosas, habrá un encuentro que lo hará sentir latir su corazón. Una llamada le despejará dudas que tiene con respecto al movimiento de sus papeles.



Tener en cuenta: todo está en orden aunque las cosas a veces nos hagan sentir lo contrario.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- El ánimo no estará para realizar ningún pedido que tenga que ver con las finanzas. Su orden emocional será ampliamente contenido por quien lo conoce y lo acompaña siempre.



Tener en cuenta: es algo muy bello sentirse amparado y contenido por alguien que nos quiere.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO)- Una sorprendente respuesta en el plano laboral lo mantendrá alerta por un tiempo, sepa esperar a que se apacigüen las aguas. Estado positivo en el área sentimental, siéntase bien.



Tener en cuenta: saber que el ritmo de la vida sube y baja y que nosotros somos parte del mismo.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Antes de realizar una insinuación tantee la situación y manéjese con suma prudencia. No siempre existe coincidencia entre dos personas. Deberá sentarse a pensar una propuesta que le hacen en el plano laboral.



Tener en cuenta: ver si el grado de responsabilidad que nos piden podemos darlo.



VIRGO (24 DE AGOSTO 23 AL DE SEPTIEMBRE)- Sentirá que no ve la hora de volver a su casa a relajarse un poco, las tensiones y contradicciones en su trabajo estarán a la orden del día. Refugia su mal día en alguien que lo espera.



Tener en cuenta: saber que estas cosas siempre ocurren y que hay que darles la importancia que merecen.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- No será un día apto para mantener reuniones. Sentirá que una persona de su entorno laboral le sugiere cosas que a usted no le agradan, simplemente no se involucre.



Tener en cuenta: para liberarnos de cosas que no soportamos simplemente no deberíamos conectarnos.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)- Supera una situación que le resultaba difícil enfrentar. Anticipo de algo en el plano laboral que desea ver realizado desde hace tiempo. Una intensa conversación con alguien de la que sacará conclusiones muy válidas.



Tener en cuenta: todo es cuestión de aprender algo de cada cosa.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Buena repercusión tendrá en su trabajo una solución que usted aporta. Dese cuenta de la inmensa cantidad de cosas que la vida le ofrece, no se encierre, no todo es el trabajo.



Tener en cuenta: no contradecir el impulso natural de Sagitario que es el movimiento.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Luchará arduamente para mantener su posición en el trabajo, lo logra no se preocupe. Estado de ansiedad por respuesta que espera de persona de su interés. Día de nervios.



Tener en cuenta: a veces aunque razonemos no podemos manejar nuestros nervios, de todas maneras debemos tratar.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- No tema por la actitud de su pareja es simplemente un momento. La sensación de seguridad la recobra en el área de sus actividades por palabras que recibe de alguien importante.



Tener en cuenta: estar seguros de lo que somos y de lo que damos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Calma y entretenimiento en jornada de mucha actividad pero placentera. Le llega una invitación que lo impactará. Debería plantearse un cambio de actitud con respecto a sus actividades.



Tener en cuenta: cuando vemos que podemos hacer las mismas cosas con otro estado de ánimo deberíamos tratar de cambiar.