Consulta el horóscopo de este lunes 14 de octubre de 2024

lunes, 14 de octubre de 2024 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día para sentir que el objetivo debería ser el crecimiento personal. Las posibilidades de búsqueda son varias, focalicen arianos sobre lo que desean lograr. La hoja de ruta en el plano afectivo también debería ser un objetivo claro.



Momento: de color crema.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Las actividades para el día de hoy no deberían tener mayores inconvenientes. Si bien hay problemas que surgen, nada desviará la tranquilidad. El amor con bastante confusión, siéntense a conversar y coman algo que les guste mientras.



Momento: de color café.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Es momento de recuperación y de renovación de confianza sobre los objetivos en el área de las actividades. Hay etapas que se cumplen y que se las debe reconocer como cumplidas o pasadas en el plano afectivo. Aspiraciones.



Momento: de color verde.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Planes y pensamientos claros para poder proyectar a futuro. Creatividad y firmeza. Quizás plantearse cuánto ponen ustedes mismos en esa relación y cuánto es generado por el otro. Quererse bien es un proceso largo, pero necesario.



Momento: de color azabache.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos revisar el modo discursivo que tenemos para decir las cosas que pensamos, a veces caen mal. Es importante pensar que a quien tenemos enfrente y nos escucha, es un ser que siente. Valor y buen ánimo para afrontar la realidad.



Momento: de color verde hoja.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



A veces es complejo poder encontrar las soluciones a las cosas, pero no debe ser motivo de sobre exigencias que pueden perjudicarnos en otros campos de la vida. Virginianos valorarse es importante, lograr comprender las limitaciones propias, también.



Momento: de color añil.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



No sientan tantas dudas respecto a lo que el otro siente por ustedes. Es habitual en los librianos creer que hay que cumplir con los demás a cualquier precio con tal de ser queridos. Darse su lugar, es vital para todos los seres vivos.



Momento: de color bermellón.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos hay puntos que debieran aclarar ante las personas con quienes trabajan, siempre es válido hablar a tiempo. Esperar sería parte de la comprensión frente a los problemas de pareja. Sepan sentir el ritmo de los tiempos.



Momento: de color esmeralda.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Prepararse en esta jornada con algunos altercados en el plano de las actividades. Básicamente un día para no perder el tiempo y buscar soluciones inmediatas. El amor con mucha expectativa, aunque hay señales muy válidas.



Momento: de color carmín.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Empezar a resolver asuntos de papeles, ordenarse y hacer trámites que necesitan de su atención capricornianos. Sentir la tenacidad en el área de la economía los lleva a animarse a buscar más horizontes. Incentivo y lucidez en esta jornada plena.



Momento: de color plateado.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos con un día creativo y ambicioso, dándoles buenos resultados en el plano de las actividades. Sienten que hay tramos complicados en las relaciones familiares, por lo que es un buen momento para sentarse a charlar y exponer lo que ven.



Momento: de color bermellón.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Generar pensamientos positivos y con mayor amplitud les daría un mayor campo de expansión a la creatividad y a los talentos. Buena jornada piscianos, combinación de seducción y de inteligencia aportándoles rejuvenecimiento.



Momento: rosa.