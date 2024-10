Consulta el horóscopo de este martes 1 de octubre de 2024

martes, 1 de octubre de 2024 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Día entretenido en el que surgirá la posibilidad de reunirse con personas que hace tiempo que no ve y que aprecia mucho. Su espacio afectivo está con mayor demanda.



Tener en cuenta: aceptar que la vida es siempre mejor cuando la compartimos.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Aprende a decir que no debido a un pedido fuera de lugar que le hace alguien que usted conoce. Supera un inconveniente a nivel laboral a partir de lo cual puede avanzar mejor.



Tener en cuenta: buscar la forma de solucionar las cosas que nos pasan.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Se acerca a alguien que le interesa, puede comenzar una nueva relación. Sus ansias de felicidad son altas, úselas favorablemente. Una cuestión que surge a nivel familiar lo hace cambiar de humor.



Tener en cuenta: tratar de no malinterpretar las cosas que escuchamos.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Le acercan una propuesta para que la piense en el plano laboral. Deberá estar seguro de las ganas de crecer y de comprometerse. Un acercamiento le dará mayor tranquilidad en su relación de pareja.



Tener en cuenta: hacer las cosas fáciles y no difíciles.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Recibe una respuesta en el plano afectivo que lo pondrá contento, las cosas se encaminan favorablemente. Una espontánea invitación de amigos lo llevará a distraerse un poco, concurra con ganas.



Tener en cuenta: usar la sensibilidad sin que nos destruya.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Evite discutir con persona de su entorno familiar. Las cosas no siempre pueden modificarse y hay relaciones que a veces no pueden corregirse el punto es tratar por lo menos.



Tener en cuenta: cuando nos enojamos deberíamos pensar en todos los que sufrirían por ello.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Tómese con buen humor una respuesta que alguien le dará, no hay mala intención. Una posibilidad en el plano afectivo que lo podría llevar al altar, abra bien sus ojos y su corazón.



Tener en cuenta: sepamos que el amor llega y que no podemos dejarlo pasar.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Su capacidad intuitiva lo ayudará a solucionar un problema que tiene en el plano familiar. Las cosas a veces no las vemos porque no queremos. Un proyecto se lleva a cabo en el plano de sus actividades.



Tener en cuenta: hacer uso de nuestros dones en forma constructiva.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Su ansiedad puede jugarle una mala pasada, trate de serenarse y de no lastimar sus nervios. La persona que tiene a su lado espera que usted le permita ingresar para acompañarlo en una forma más profunda.



Tener en cuenta: abrirnos para no estar tan solos.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Sería más benéfico para usted y su pareja si se permitiera disfrutar y jugar un poco más. Debemos aprender que la vida pasa rápido y que es sin duda así. Deje que le den lo que merece.



Tener en cuenta: darnos nuestro lugar en el mundo es un derecho y una llave para ser feliz.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- No sienta que sus cosas empeoran en el plano afectivo, trate de racionalizar un poco más las cosas y de no ser tan alarmista. Una conversación con un amigo lo hará darse cuenta.



Tener en cuenta: aceptar que no somos los dueños de la absoluta verdad.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Buena jornada para la distracción aunque tenga cosas que hacer con respecto a su trabajo. Trate de distraerse y de permitirse disfrutar. Un encuentro programado con alguien le dará mucha alegría.



Tener en cuenta: ejercitar las cosas que nos hacen bien.