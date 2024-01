Consulta el horóscopo de este sábado 6 de enero de 2024

sábado, 6 de enero de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Conquista y carisma serían las acciones de este día sábado arianos en el que su naturalidad visceral será la clave. Conocerían personas aquellos que estén sin pareja. Momento de color: frutilla.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Intentos fallidos de entablar nuevamente relaciones del pasado. Permitan a sus corazones y mentes ampliar la mirada y dejar en el pasado lo que se deba. Momento de color: púrpura.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sábado vibrante con acontecimientos que les darán alegrías y buenas experiencias sociales. Abren sus rutinas y planifican poder disfrutar el día. Momento de color: dorado.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cierta inquietud por asuntos familiares los cuales no deberían angustiarlos por demás. Debieran trabajar sus fueros íntimos para lograr estabilizar mejor las emociones. Momento de color: anís.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos sábado esperanzador que podría traerles noticias esperadas. De alguna manera verán solucionar asuntos que parecían imposibles. Día para darse cuenta. Momento de color: luna.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos háganse sus propias propuestas por ustedes mismos. Realizar alguna actividad que les guste, darse su lugar. Las exigencias no siempre son del otro. Momento de color: mostaza.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) librianos con nuevas ideas que quisieran sentarse a planificar y poder llevar adelante. Importa realizar y mostrar las capacidades que todos tenemos. Plenitud. Momento de color: celeste.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No interpreten como tormenta a una llovizna. Aprender a medir las emociones y no poner todo en la misma intensidad. Crecimiento y profundización. Momento de color: amatista.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se integran a personas nuevas, sienten comodidad y fraternidad que los entusiasma mucho. Se vislumbran veredas nuevas y soleadas para transitar. Momento de color: rosado.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Irritabilidad que podría evitarse ante discusiones con tonos subidos. La prioridad debiera ser la armonía y las buenas vibras por el bien de todos. Momento de color: anaranjado.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos sábado para poder realizar sus quehaceres del día con agrado. Invitaciones y posibilidad de nuevas conexiones sociales que les servirán. Momento de color: amarillo brillante.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos con mucha energía en este día renovador que les otorga la placidez de sentirse muy bien y con carga suficiente de optimismo. Disfruten, jornada especial. Momento de color: terciopelo violeta.