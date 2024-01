Consulta el horóscopo de este miércoles 3 de enero de 2023

miércoles, 3 de enero de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Debaten ideas profundizando más los pro y las contras de sus objetivos. Logran disipar roces o disidencias en sus lugares de trabajo. Día intenso que termina muy bien. Momento de color: oro.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Procuren no interpretar que están dando examen todo el tiempo. Ser quien uno es sana y da más fortaleza. Tomarse la posibilidad de flexibilizar al otro también. Aire. Momento de color: cian.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No escuchen lo que saben que les hace mal. Objetivo interesante poder dejar de lado las cosas tóxicas o enfermizas y seguir adelante. Luces nuevas en camino. Momento de color: azul.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día con chispas de colores en el plano afectivo. Participan en reuniones de las que podrían surgir nuevos contactos o relaciones interesantes. Novedades. Momento de color: fucsia.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Los dichos, dichos están, lo hecho también. Arrepentirse es interesante, pero es más constructivo evitar cometer los mismos errores. Estudien su accionar. Momento de color: violeta.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Toman impulso para poder afrontar las cosas del día. Decisiones que serán amparadas desde la propia luz interna que los hace muy fuertes. Momento de color: amanecer.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Oportunidades para elegir lo que más les convenga de acuerdo a sus pretensiones. Vienen nuevas propuestas que sentirán holgadas sus decisiones. Momento de color: verde manzana.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Dejen de lado las chicanas o provocaciones innecesarias para con sus parejas. Siempre es mejor la madurez y la responsabilidad. Actividades fructíferas. Momento de color: magenta.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Saber que siempre hay posibilidades nuevas en todo. No decaigan en sus ánimos y miren hacia adelante. Detectarán una fuerza especial en ustedes. Momento de color: oro.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Disientan con sus enemigos internos, esos que los hacen poner en duda sus talentos o virtudes. Siempre es mejor equivocarse a no saber qué pasaría. Momento de color: amarillo.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Visión de futuro con perspectivas que en lo suyo serán innovadoras. Día inspirado con ese Urano regente que los hace especialmente brillantes y creativos. Momento de color: tornasolado.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Descubren nuevos sentidos para luchar contra esos ánimos que a veces caen. Revisen sus espíritus piscianos y reivindiquen su profunda conexión Universo. Momento de color: uva.