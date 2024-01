Consultá el horóscopo de este jueves 11 de enero de 2024

jueves, 11 de enero de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Horizonte prometedor con nuevas ideas para poder plasmar y ser más creativo en sus actividades. Vislumbre de confianza en las relaciones, mayor cordialidad. Momento de color: anaranjado.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Reiteran llamados o golpean puertas que les atraería mucho abrir. Las dudas que pueden estar presentes en sus pensamientos sobre sus parejas deben plantearlas. Momento de color: plata.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Empiezan el día con sonrisas y buen humor que trasladarán a sus actividades cotidianas. Corrigen algunas actitudes ásperas que entorpecían vínculos. Solidez. Momento de color: verde bosque.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Es un trabajo constante el tratar de corregir el mal humor. Salgan a caminar, tomen aire, refresquen y agradezcan al Universo las bendiciones que reciben. Momento de color: menta.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Les dan aires de éxito cambios que se proponen llevar a cabo. Siempre se puede mejorar y el entusiasmo es muy importante. Amor con mucha intensidad y brío. Momento de color: ananá.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Expanden su energía positiva y llegan a poder cambiarles el humor a quienes los rodean. La importancia de funcionar bien sabiendo que no es sólo por uno mismo. Momento de color: azul.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Se alinean las ideas en sus objetivos para este día con bastante actividad siendo algunas cruciales. Cruzan el umbral de animarse a proyectos más osados. Momento de color: oro.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No le den a la ansiedad el protagonismo de sus días. Trabajar con fe y de manera permanente sobre los nervios y el modo de manejarnos. Siempre se puede. Momento de color: oro.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Si sienten que nada les alcanza, revisen sus pretensiones reales y analicen qué dejan de lado o tapan con ambiciones que quizás no sean reales. Momento de color: anaranjado.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Relevantes situaciones en el plano de las actividades. Planteos, cambios de paradigmas o nuevas posibilidades. El amor con ciertos reclamos y nostalgia. Momento de color: lila.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos jueves con mucha lucidez que aplicarán en sus actividades. No dejen de lado escuchar a sus parejas y tomen las decisiones justas que los una más. Momento de color: crema.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos fuerzas que surgen en este día jupiteriano dándoles osadía y perspicacia. Quizás sientan tomar cierta lejanía respecto a sus parejas. Dense tiempo. Momento de color: magenta.