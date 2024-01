Consulta el horóscopo de este miércoles 10 de enero de 2023

miércoles, 10 de enero de 2024 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Comienzan este mercuriano día con buenas nuevas que para ustedes son importantes. Clarificación y nueva mirada ante inconvenientes antiguos. Renovación. Momento de color: amaranto.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sabrán cómo manejar situaciones que podrían presentarse en el plano de las actividades. Sin temor y con mucha claridad llevan a cabo sus decisiones. Finales. Momento de color: café.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Comienzos e inauguraciones en el plano de las actividades con muy buen semblante. Aparecen ofrecimientos que no serían los mejores como propuestas. Conservación. Momento de color: uva.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cierta disconformidad en el plano de las actividades. Saber que no siempre estamos todos de buen humor o con la mejor energía. Equilibrar las emociones es la clave. Momento de color: azul.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Opciones de acuerdos y de nuevas perspectivas en el plano de las actividades. Productiva jornada en cuanto a papeles, firmas, contratos, negociaciones. Tranquilidad. Momento de color: zanahoria.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Miércoles con algunas invitaciones sociales a las que llevarán su estilo particular con un día iluminado. Direccionan sus nuevos intereses. Momento de color: turquesa.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos día con excelentes condiciones para todo lo que refiera a comunicación. Entrevistas, pedidos, cobros, negociaciones con resultados esperados. Momento de color: amarillo.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Alimentarán sus espíritus con nuevos aires y propósitos. Las condiciones en las que se realizarán las conversaciones profundas, serán las justas. Día especial. Momento de color: azul.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Consecuencias esperadas que sentirán justas y con la llave puesta para abrir puertas. Verán y celebrarán haberse esforzado dándole gran valor. Momento de color: verde mar.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Actitudes que no convencen y que es preferible dejar pasar por parte de personas que no tienen un buen manejo social. A veces nos toca ver lo negativo del otro. Momento de color: púrpura.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Abundancia y nuevas opciones de crecimiento en el plano de las actividades que deberán aprovechar sin titubear. Llegan nuevas posibilidades de cambios. Momento de color: melón.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos se arman de paciencia en un día con trámites u obligaciones ineludibles. Aumento de posibilidades de reencontrarse con sus parejas o encontrar nuevo amor. Momento de color: rosa.