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Avisos fúnebres: fallecieron este 28 de septiembre en San Juan

Avisos fúnebres: fallecieron este 28 de septiembre en San Juan
viernes, 29 de septiembre de 2023 00:00
AVISOS FÚNEBRES
viernes, 29 de septiembre de 2023 00:00

MARISA ISABEL GARCIA

APOLINARIO MANUEL GOMEZ

MARIA PIEDAD BAILE

CRISTINO EUBLOGIO PEREZ

ANTONIO DIEGO CHAPARRO

GUILLERMO LUIS SEPPI

NELIDA ANA CASTRO

ALFREDO JAVIER QUIROGA

CARLOS ROBERTO FERNANDEZ

ELENA DEL VALLE CORTEZ DE MALDONADO

MARIA ELENA ZARATE GORDILLO

OMAR EFRAIN TEJADA

JOSE FEDERICO SANCHEZ

FRANCISCO EMILIO CARRIZO

JORGE RAMON RIVERA

ROSA ELENA ORTIZ

MIGUEL CARUBIN

LAURA DEL VALLE AREVALO

CESAR ANIBAL SORIA

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