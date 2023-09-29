Avisos fúnebres: fallecieron este 28 de septiembre en San Juan

viernes, 29 de septiembre de 2023 00:00
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MARISA ISABEL GARCIA
APOLINARIO MANUEL GOMEZ
MARIA PIEDAD BAILE
CRISTINO EUBLOGIO PEREZ
ANTONIO DIEGO CHAPARRO
GUILLERMO LUIS SEPPI
NELIDA ANA CASTRO
ALFREDO JAVIER QUIROGA
CARLOS ROBERTO FERNANDEZ
ELENA DEL VALLE CORTEZ DE MALDONADO
MARIA ELENA ZARATE GORDILLO
OMAR EFRAIN TEJADA
JOSE FEDERICO SANCHEZ
FRANCISCO EMILIO CARRIZO
JORGE RAMON RIVERA
ROSA ELENA ORTIZ
MIGUEL CARUBIN
LAURA DEL VALLE AREVALO
CESAR ANIBAL SORIA