Consultá el horóscopo de este miércoles 27 de septiembre de 2023

miércoles, 27 de septiembre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Reconocer que a veces nos sentimos algo débiles para afrontar los problemas diarios. Es un estado al que debemos darle importancia y considerar entonces hacer lo que podamos. Al agotamiento psico-físico hay que darle mucha importancia. Momento: de color azulino.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Cierta contradicción y dudas en la toma de decisiones en el plano de las actividades. Dejen libertad a sus pensamientos y hagan posible que las cosas sean un poco menos complicadas. Los dichos o contradichos con las parejas deberían tener conclusiones. Momento: de color violeta.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos no es un momento para dejar de lado las cosas que debieran estar resueltas en el plano financiero. Hagan cuentas y busquen sus mejores posibilidades para poder empezar a solucionar esos baches económicos. Amor a pleno. Momento: de color mandarina.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos las cosas privadas son tal se nombran, privadas. Presten atención en quiénes depositan su confianza. Hay una mejora en la autoestima que les va a ir dando mejores resultados en todos los planos de la vida. Quererse es importante. Momento: de color blanco.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos algo de nostalgia en el plano afectivo, las discusiones dejan sabor amargo y pueden generar cierto deterioro en los vínculos. Cuidar lo que decimos o lo que emitimos, que la intención sea siempre para hacer aportes que enriquezcan. Momento: de color manzana.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos día my apto para negociaciones, consolidar uniones o sociedades, realizar acuerdos o firmas. Se interesan más profundamente en trabajar los vínculos afectivos, buscar darles aires frescos a las relaciones y obtener mejores uniones. Momento: de color de color rosa.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos apliquen métodos más didácticos para poder organizar mejor sus labores diarias. A veces Libra se dispersa y comete errores. Los asuntos de las familias con novedades que quizás los ponga algo nerviosos, pero nada que no pueda solucionarse. Momento: de color cian.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se anticipan a cuestiones para solucionar en el plano de las actividades. Se regocijan en el plano familiar por noticias y novedades alentadoras que los alienta a sentirse agradecidos en la vida. Momento: de color ajo.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Algo contradictorios los pensamientos en esta jornada atareada con mucha incertidumbre y preguntas sin respuestas. Pongan firmeza en su seguridad y avancen con confianza. El amor con las parejas apoyando y mostrando su presencia. Momento: de color higo.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Aceptar cómo somos es parte de garantizar que lo que no nos gusta de nosotros mismos, podemos cambiarlo. Sienten cierta relajación interna en este miércoles con mucha conciencia y ansias de vivir mejor. Dense el gusto de sentirse libres. Momento: de color calabaza.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Es mayor la preocupación por las finanzas. No olviden que sus cosas están mejor y que aún no estando, hay que saber manejarse con mayor sabiduría y paciencia. Posibles propuestas o ideas que les comparten sobre proyectos a futuro. Momento: de color mango.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) A veces nos sentimos aturdidos o deseamos tener un rato de soledad para simplemente estar con nosotros mismos. Aún rodeados de personas podemos hacernos ese rato interior. Cierta sensación de desasosiego en el amor. Análisis. Momento: de color tomate.