Consulta el horóscopo de este lunes 25 de septiembre de 2023

lunes, 25 de septiembre de 2023 00:00

Aries (21 de marzo (21 de marzo al 21 de abril) Arianos midan sus palabras en este día, presten atención sobre quién depositan su confianza. No siempre la gente es lo que esperamos. Lunes algo contradictorio en el plano afectivo, pero equilibrado en el área de las actividades. Momento: de color ámbar.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos midan sus palabras, controlen los rasgos de soberbia que podrían surgir quizás sin darse cuenta a la hora de discutir los puntos de vista en el plano laboral. El amor con mucha franqueza se dirán las verdades que cuestan decir. Momento: de color gris plomo.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos no sientan que la vida los derrota, arriba el ánimo que siempre hay buenas nuevas. Cuando hay dolor el propio equilibro Universo, trae alegrías y logros. Comienzos bien aspectados, la lentitud es de acuerdo a cómo sintamos las cosas. Momento: de color coral.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos iluminado día para todo lo relacionado a trámites, respuestas esperadas o resoluciones. Las cosas demuestran que llegan a su fin en algún momento. Clarifican puntos de vista en el área de las actividades y acuerdan positivamente. Momento: de color lacre.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Revisen bien las cuentas antes de tener un traspié en las negociaciones o cálculos. Llegan a conclusiones favorables relacionadas con acuerdos en el plano laboral. El amor algo tensionado, si sueltan temas irritables pueden lograr una jornada linda. Momento: de color rojo.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Estar ansioso sólo repercute en la salud de cada uno y las cosas se toman el tiempo necesario para darse. Hoy compás de espera, deberán tolerar las pausas o las demoras. Anochecer tranquilo para compartir en familia la calidez hogareña. Momento: de color frutilla.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Se pueden apreciar las cosas que vivimos aún teniendo problemas. El problema es parte de la vida pero debiéramos aprender a darnos el permiso y acostumbrarnos a disfrutar igual de lo bueno que vivamos. Día con emociones importantes. Momento: de color rojo granada.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Reavivar sensaciones afectivas del pasado no servirá más que para generarse un estado apesadumbrado que les opacará el día. Busquen realizar cosas que hace falta les presten atención y disuelvan las oleadas del dolor antiguo que ya se daba por terminado. Momento: de color violeta.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos día de compras necesarias contarán con dinero como para cubrir esos baches y abastecer las necesidades. Buena jornada para lograr equilibrar los vínculos laborales más allá de estar cerca o no físicamente. Mejoría integral. Momento: de color azul puro.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Semejanza de situación en el área de las actividades respecto a algunos errores cometidos con anterioridad. Estén atentos y revisen sus cosas. Las finanzas en lenta mejoría alcanzando poder estabilizarse. Día para demostración de la lucidez que los caracteriza. Momento: de color amarillo fuerte.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos van a lograr llegar a tiempo a realizar las cosas que hoy tienen que concretar. Día con apuros pero todo en perfecto orden. Respuestas que llegan respecto a movimientos económicos que los alentarán a planificar actividades. Momento: de color fucsia.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Logran obtener respuestas que hace tiempo eran esperadas con ansiedad. Trámites que salen bien y situaciones que arriban a buen fin. Las dudas del corazón con caricias y palabras claras por parte de sus parejas dándoles paz y regocijo. Momento: de color cereza.