Consultá el horóscopo de este martes 29 de agosto de 2023

martes, 29 de agosto de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Tratar de equilibrar las emociones sería lo indicado hoy. Comienzan el día con altibajos anímicos que subsanarán en pocas horas al recibir noticia laboral que les generaría un cambio muy positivo. Jornada para aprovechar cada segundo. Momento de color: rojo.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Literalmente no hundirse en los pensamientos negativos, que además son innecesarios. Cansancio laboral, apuntar siempre a valorar lo que se tiene es la clave. Día sorpresivo en el plano familiar, noticia alentadora que modificaría el panorama negativo que había. Momento de color: verde.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Permitirse soñar es la llave para poder lograr algo esperado o añorado. Se presentan inconvenientes con trámites importantes que serán subsanados. Pensamientos nuevos que los llevarán a proyectarse con mayor entusiasmo en lo profesional. Momento de color: amaranto.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Signo con suspicacias naturales, hoy los cancerianos deberán tratar de serenar los impulsos emocionales y transformarlos en su mejor virtud que es la condescendencia. Verán premiados sus esfuerzos en el plano laboral. Sería bueno hoy medir los impulsos. Momento de color: jengibre.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) No agotar las espaldas con responsabilidades que exceden lo necesario. Los jefes naturales en el plano que sea donde se desempeñen darán fiel demostración de su justo desempeño. Día con mucho movimiento en el plano laboral. A serenarse. Momento de color: añil.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Asumir que donde hay vida puede haber tanto alegrías como tristezas. Real apoyo en situación familiar por parte de allegados. Todo apunta hacia el final de un problema, tranquilidad. Los inconvenientes financieros tendrán salida espontánea y esperada. Momento de color: aguamarina.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Habituarse a rever y a equilibrar las decisiones apresuradas, librianos. Consejo que llega de la mano de alguien que les demuestra su aprecio sensato. No dejen pasar oportunidad en el plano económico, día de afilar el lápiz financiero y decidir fehacientemente. Momento de color: verde.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Apreciar la ayuda que se recibe y sobre todo, permitirla, aliviana la propia exigencia. Camino limpio para arribar a esa conclusión esperada en el plano afectivo. El amor es la llave, no la obsesión. Laboralmente día apacible y con espíritu de equipo. Momento de color: celeste.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Tratar de considerar siempre los otros puntos de vista. Muchas veces poder soltar situaciones es subsanarlas. Dejar pasar la constante confrontación sería más que apropiado. La paz es el camino. Buena expectativa en el plano de las actividades. Momento de color: aguamarina.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Siempre de alguna manera u otra las cosas se encaminan. Acuerdos y justas decisiones en asuntos judiciales o de papeles en general. Buen día para firmas y arreglos. El corazón necesita más originalidad, traten de aportar más frescura. Momento de color: berenjena.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Habría posibilidades de cambios laborales, oportunidad y nuevo rumbo. De considerarlo sería una muy buena decisión, sin quitar que de decidir quedarse, el camino es bueno también. Buenos comienzos en el amor, encuentros internos. Momento de color: rosa.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Aprovechar la constante alternancia que otorga la vida. Procuren completar ciertos asuntos que refieren a trámites importantes, posibles detalles darían lentitud. Hay alegría en el plano familiar, se termina un problema que preocupa desde hace tiempo. Momento de color: bronce.