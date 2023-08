Consulta el horóscopo de este miércoles 23 de agosto de 2023

miércoles, 23 de agosto de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Brillará el día por noticias que llegan que por lo menos para ustedes son un enorme alivio e incentivo. Trámites que prometen mayor rapidez y augurios que los ayudarán a progresar. Corazones con nuevo punto de partida y apostando a todo. Olviden lo que dolió tanto. Momento: de color cobrizo brillante.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Aprovechar cada minuto para tratar de resolver situaciones emocionales y de disputas. Innecesario a veces pretender demasiado sobre todo cuando sabemos que hay cosas que no es necesario tener. La ambición material debe ser controlada. Momento: de color marrón oscuro.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Bien aspectado el día en todo lo que respecta al área laboral. Entrevistas virtuales exitosas, ascensos, reconocimientos. Buscan dentro suyo lograr mayor paz respecto al corazón. Es un gran avance proponerse dejar de sentir celos. Protección. Momento: de color salmón.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día para los acuerdos y los diálogos esperados. Alivianan tensiones en la familia de manera alentadora. Las finanzas como protagonistas hoy, busquen organizar bien sus gastos y no teman la posibilidad de programar negocios nuevos. Confianza. Momento: de color blanco perla.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) De pie los leoninos para este día de resoluciones o respuestas importantes. Positivismo y recompensación. Ideal para conectarse o reconectar con quienes comparten sus vidas así consolarán las tensiones sin duda, innecesarias. Liviandad. Momento: de color azul mar.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Mente lúcida, más que lo habitual para los virginianos que sentirán mucha creatividad y empuje a realizar nuevas cosas, modificar o actualizar. Disfrute y compenetración con las parejas, sentirán que va creciendo en el buen camino. Momento: de color lavanda floral.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Renovación en los aspectos laborales, les serán muy propicios aún pensando que no lo son. Rever y considerar abrir las puertas de nuestra confianza nos ayuda a crecer. El amor muy consolidado para algunos librianos, las nuevas parejas muy bien. Momento: de color Calipso.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los acontecimientos de la jornada cerrarán de la mejor forma posible. A veces hay que ceder, y esa actitud ayuda a la evolución interna. El punto es poder sentirnos cada vez más en compromiso con los demás. Satisfacción, liberación. Alegrías. Momento: de color sésamo.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sin mayores problemas, esta jornada mentalmente cansadora, lleva a los sagitarianos a querer realizar algo que los distraiga a partir del momento que puedan. Posibles novedades sobre familiares lejanos que necesitarían de sus consejos. Momento: de color beige.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Llamada importante en puerta que les dará alegría. Día tranquilo en el trabajo, con entendimiento y ganas de colaborar. Los asuntos del corazón a veces, si no son las más, charlados con paciencia y buena predisposición aliviana la sensación del problema. Momento: de color gris brillante.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) La seguridad de conseguir trabajo es hoy para muchos acuarianos la primicia. Vayan con tranquilidad preparándose a futuro no muy lejano para lucir sus talentos, crean en ustedes mismos. Hora de cuidarse en las comidas y obviamente de cuidarse. Momento: de color canela.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los piscianos muy contentos por noticias en el ámbito financiero. Algunos cerrarán contratos laborales o comerciales, incluidas mudanzas que sabrán programar para el momento indicado. Corazones con mucho halago y cortejo, piscianas en pleno amor. Momento: de color verde bosque.