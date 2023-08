Consultá el horóscopo de este martes 22 de agosto de 2023

martes, 22 de agosto de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos la solidaridad es importante, todo en su medida justa por el bien de todos. Traten de revisar un poco más los vínculos sociales con quienes estarían pensando en proponerles negocios, usen sus tiempos en casa para pensar muy bien. Alternativa de salida interesante. Momento: de color cúrcuma.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Martes muy energético para logros en el plano judicial, de papeles o firmas con posibilidad de resolverse a pesar de la situación. Logran poner una bisagra entre el pasado incierto y la claridad que hoy sería revelada. El corazón muy acompañado y con ganas de proyectarse a futuro. Momento: de color crema.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos buena jornada para cobros, llegada de dinero de cosas pendientes. Lograrán ser escuchados en sus hogares, verán que las propuestas que ustedes hacen son valoradas. Amor con bastante integración ayudando a poder convivir mejor. Sinceramiento. Momento: de color vainilla.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Es naturaleza humana hablar y muchas veces hablar de más, eso no quita las virtudes de quien emita ese error. Todos tenemos defectos, virtudes y en tiempos de mucha convivencia surgen altibajos emocionales. Cancerianos es muy de ustedes la priorización de los afectos en la familia. Momento: de color rosa viejo.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Una sensación de cierta incertidumbre podría llegarles a provocar un día algo gris. Es importante cuando decaemos o las cosas se tornan con un color poco alentador, tratar de revisar la situación y ponerle la mejor impresión. Todo llega, todo tiene su mejor lado. Busquen la tranquilidad. Momento: de color agua.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Promedian en esta fecha y evalúan los mentales virginianos, cuánto pesan emocionalmente las situaciones sentimentales. Traten de preservar sus propios deseos y revisar si son sólo sueños o si se van cumpliendo. Día interesante para pensar en proyectos o negocios para el futuro. Momento: de color rosa.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos traten de ir atemperando el gasto que a veces la propia tentación nos hace gastar de más, sin necesidad. Las deudas podrán ser pagadas, busquen equilibrar el bolsillo. No olvidemos que estamos viviendo situaciones inéditas y mundiales. Tranquilos. Momento: de color verde bosque.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día algo tormentoso en el plano financiero, no se asusten y hagan de nuevo la revisación de todos sus gastos y papeles. Van a poder salir adelante escorpianos, como sabemos que ustedes pueden. No son tiempos de hilar fino. Todo va a solucionarse. El amor muy completo. Momento: de color grisáceo.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los sagitarianos hoy con un día en el que sentirán presiones que debieran no permitirse. Todo muy bien, sobre todo la salud que va cada vez mejor. Conciencia y decisión es la clave. El amor con mayor cercanía dándoles la posibilidad de poner nuevas expectativas y frescura. Momento: de color perlado.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas a calmar los ánimos y a no desesperarse. Las cosas llegan aún cuando no creemos que pueda ser. Es importante saber que estamos protegidos por la Voluntad Divina, todo siempre apunta a las soluciones que mejor son. Vivan la vida con aceptación y mayor ternura. Momento: de color verde musgo.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día para demostrar sus talentos, para sentir mucha seguridad y energía. Sonrisa del alma ante nuevas señales sentimentales, aún también con sorpresas positivas en todo el contexto familiar. Promesa de crecimiento, ilusión y actitud positiva para poder sentir que todo estará muy bien. Momento: de color turquesa.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos con un día repleto de intuición, se darán cuenta solos sobre la verdad en situaciones algo borrosas en el área laboral. Hagan espacio en estos tiempos para pensar. Con humildad y sin discusiones innecesarias siempre es mejor para la vida. Salud con muy buen semblante. Momento: de color bordó.