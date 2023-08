Consultá el horóscopo de este domingo 20 de agosto de 2023

domingo, 20 de agosto de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Domingo con cierta sensación de angustia por asuntos no resueltos con algunos familiares. Es bueno considerar ceder cuando sabemos que nos equivocamos a veces. Las finanzas para analizar, cuiden el gasto. Momento de color: uva.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Saber que el esfuerzo no siempre es exitoso en cuanto a las relaciones afectivas. Soltar, renunciar para dejar ser al otro incluso a uno mismo. Amigos que llaman, día para salidas y distracciones. Venusinos, piensen bien. Momento de color: verde bosque.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Para aquellos que tengan que trabajar será un día con algunos altercados o sensación de disconformidad dadas injusticias. Manejarse desde la inteligencia y no desde la emoción. Amor compás de espera. Momento de color: oliva.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Explícita demostración afectiva de quienes menos las esperan. El aprendizaje es constante y es una tarea que realizamos entre todos. Se proyecta construir algo propio, proyectos originales y positivos. Momento de color: rojo.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Verse en el otro sirve mucho. La evolución interna no es desde el egoísmo y la idolatría propia, sino desde la compenetración y compromiso con el otro. Crecimiento y ganas de ser desde otro lado. Sabrán sentir el amor del otro. Momento de color: perla.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los cambios vienen de la mano de las finanzas dado que podrán planificar bien el cumplimiento de sus compromisos. Alarma interna frente a sus nervios y falta de sueño, procuren practicar la calma respirando profundo y visualizando cosas bellas. Momento de color: lila.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Cierta sensación de agotamiento psíquico. No acostumbren librianos a que todo les genere lo mismo. La carga emotiva no puede ser igual ante cada problema que se presente en la vida. Salgan a caminar y relajen. Momento de color: lima.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Forzar las cosas no da buenos resultados. Dialoguen profundo y saquen todo a luz. Esa es la llave para poder progresar en las parejas. No piensen todo el día en las presiones laborales que todos tenemos. Momento de color: crema.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Es bueno compartir la toma de decisiones con quienes nos quieren. Relaja más los hombros y el espíritu cuando estamos acompañados. Concentración en el plano financiero, buen período. Momento de color: frutilla.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Mediten acerca de la exigencia con los otros, dada la vuestra propia. Trabajo que es deber hacer para poder sentirse más plenos internamente. Noticias en la familia que les darán tranquilidad. Agradecimiento. Momento de color: rosa.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) El bienestar se cuida y se trabaja. Poder tomarse las cosas de la vida desde la mejor predisposición y calma. Las relaciones con sus compañeros de actividades quizás podrían mejorar, transmitan su cariño y buena energía. Momento de color: aguamarina.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hay días y días para poder hacer ciertas cosas. Hoy mejor dedicarse a limpieza de la casa, sacar lo que no necesitan, ordenar. Todo tiene que ver con todo, hay un ritmo y un orden en este Universo al que honra pertenecer. Momento de color: blanco.