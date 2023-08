Consultá el horóscopo de este miércoles 16 de agosto de 2023

miércoles, 16 de agosto de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Miércoles para tramitaciones importantes con firmas y acuerdos. Llega a ustedes arianos cierto aire de mayor calma en el plano de sus actividades. No desistan de concurrir al médico en estos días, cuidarse es respetarse. Momento de color: azul.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Expresiones en el campo afectivo que los sorprenderán. Desconfiar no es lo indicado, concientizar que cada uno es responsable de lo que hace y desde allí tomar decisiones. Momento de color: blanco.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Mercurianos a pensar bien antes de llevar a cabo esos cambios en el área de sus actividades. Revean y analicen bien. Hacer espejo con el otro es válido y ayuda para poder ver lo que quizás no queremos ver nuestro. Momento de color: mandarina.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Prever imprevistos en el área de las actividades. Día con algo de distracciones dado el cansancio. Procuren en las noches focalizarse en descansar, sentir el derecho de la mente y el cuerpo de poder mantenerse bien y sanos. Momento de color: verde bosque.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sensaciones sobre las personas con quienes harían negocios que les despiertan algo de recelos. Piensen y sigan sus instintos. Válido el reclamo que hagan en el plano familiar, de todos modos revisen sus actitudes. Momento de color: cobre.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Asegurarse la entrada que les otorga esa actividad es importante. Planifiquen y organicen bien sus proyectos antes de decisiones importantes. Amor a la espera, miren a su alrededor, hay necesidades internas por parte de los suyos. Momento de color: plateado.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Las discusiones o desacuerdos deben ser siempre desde el marco del respeto y la intención de conciliar. Usen su don de diplomacia librianos y no alteren las emociones. Actividades encaminadas, cuiden los gastos. Momento de color: caoba.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día en el que pueden aparecer propuestas que les encantarían. Saber que cuando las posibilidades surgen hay que analizar y probarse. La familia con alguna preocupación que solucionarán. Momento de color: cian.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Aquellos que tengan el dinero para invertir es un día apto y muy atinado. Los asuntos personales debieran dejarlos de lado, no se exasperen con compañeros de trabajo. Equilibrio que deben buscar. Momento de color: lima limón.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día para lidiar con algunas cuestiones que les ocuparán bastante tiempo. Procuren calmar los ánimos y no trasladarlos a sus afectos. Progreso en la economía y eso les alegrará parte de la jornada. Espiritualicen. Momento de color: frutilla.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Las cargas emocionales a veces los hace sufrir y sentirse muy solos. Abran sus espacios acuarianos, no se es invencible ni omnipotente. Recibir apoyo y ayuda nos hace más libres. Momento de color: lila.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) A veces es mejor soltar las situaciones para no caer en obsesiones que sólo generan toxicidad y pérdida de tiempo. Conecten con su enorme espiritualidad, psíquicos del Zodíaco. Momento de color: amatista.