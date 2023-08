Consultá el horóscopo de este martes 15 de agosto de 2023

martes, 15 de agosto de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sucesos imprevistos en el área laboral que los mantendrán muy ocupados en un día de todos modos, exitoso. Las justificaciones que expongan en el plano afectivo van más allá de los resultados, no se apresuren y afronten. Momento de color: rojo.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las cosas no siempre son lo que nos parece a nosotros. Hoy visualizan de manera distinta las medidas a seguir en el plano financiero. Mayor tranquilidad. El amor con recuerdos que no les es bueno traer. Fortaleza taurinos. Momento de color: anís.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Mercurio a pleno en este día con iluminación intelectual desde la que podrán resolver cuestiones laborales. Buena jornada para firmas, acuerdos, negociaciones. En el amor mayor entrega y compromiso. Momento de color: coral.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Muchas cosas no dejan de ser dolorosas, y así ocurre mucho en esta vida, pero tenemos reserva suficiente y amparo constante de las leyes Universo Sagrado. No desesperen, llega calma. Momento de color: luna llena.



Leo (23 de julio al 21 de agosto) Regidos por el gran Sol en este día marciano van a poder superar algunas situaciones que los mantiene preocupados. Apelen al olvido que muchas veces purifica y genera sensación de paz, ley del perdón. Momento de color: celeste.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día con los tiempos justos en el área laboral. Suman buenas noticias en asunto de papeles que tienen desde hace tiempo. Intentos de acercamiento de alguien con quien no hubo buena experiencia. Atención virginianos. Momento de color: azul.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Controversias que los tendrán con nervios o sensación de disgusto. No se detengan en cosas que no valen la pena, aprendan librianos a manejar sus emociones y ser más mentales. Momento de color: gris plomo.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Síntomas de resquemor y aversión en las parejas. Recordar los motivos por los que se unieron ayuda, pero el trabajo y las ansias deben ser de ambos. Trabajos en vista para varios, estén atentos. Momento de color: lima.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Hay personas que no se dan cuenta que piden demasiado, es ayudar cuando les podemos hacer notar ese detalle. Llamados que los interesarán en el plano laboral. Dedicación y perseverancia. Momento de color: melón.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) La satisfacción de poder dar por terminado un problema es sin duda alegría que hay que valorar. Estar agradecidos habla de almas evolucionadas. Cambios y avances en el amor. Momento de color: amatista.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Mucha creatividad acuarianos. Planean y deciden en el área de las actividades proyectos nuevos. El amor algo áspero procuren escuchar y dedicar tiempo a quienes ustedes quieren. Momento de color: amarillo fuerte.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Posibles nuevos vínculos en el plano laboral que podrían servirles a futuro. Día con mucho movimiento en el plano familiar con noticias buenas y asuntos para ocuparse. Piscianos buena jornada en genera. Momento de color: verde mar.