Consultá el horóscopo de este domingo 30 de julio de 2023

domingo, 30 de julio de 2023 00:03

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Poder comprender a los amigos es parte de serlo. No siempre los demás proceden como realmente esperamos o debieran. Reconocer que también nos equivocamos es crecer. Día para pensar. Momento de color: té verde.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Apurarse en lograr lo que se desea no siempre produce el éxito. Ustedes taurinos tienen la capacidad de planificar y racionalizar, tómense su tiempo. El corazón entusiasmado y con buena intención. Momento de color: malva.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día con aroma a entusiasmo en el plano afectivo. Descubren cosas que los atraen más de las personas que desean. Matrimonios con renovación y para algunos nuevos puntos de partida. Momento de color: frutilla.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Procuren mantener buenos diálogos en la familia al surgir conversaciones algo ásperas. La sinceridad es el punto de partida aunque cueste o duela o se tema. El miedo no debe formar parte nunca menos cuando hay amor. Momento de color: anís.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) No pierdan tiempos valiosos en cosas insignificantes, desistan de pretender actitudes que saben bien que los demás no tendrían. Día para hacer cosas que les gustan o distraen, dándole valor a lo realmente importante. Momento de color: agua.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Vean cómo corregir las situaciones que sabemos que nos perjudican. A veces es más fácil de lo que suponemos y poder salir de problemas por nuestros propios medios es ayudarnos a querernos más. Momento de color: anaranjado.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos cuidado con los gastos, revean no comprar lo que no necesitan. Trasladar las angustias negando lo que nos pasa, es perjudicarse más. Vean cómo corregir las situaciones que sabemos que nos perjudican. Momento de color: uva.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día para mostrar su valioso poder de seducción a la hora de negociaciones. Siempre partiendo de lo honesto, saludable y beneficioso para todos. El Universo tiene un orden perfecto, al que pertenecemos. Intuición acertada. Momento de color: carmesí.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día para apelar a la propia conciencia y poder dilucidar sobre qué es lo que más les conviene en el plano laboral. Revisen sus conveniencias y a la vez su tranquilidad. La vida tiene ofrecimientos constantes. Amor pleno. Momento de color: lacre.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Dirección nueva en el plano de las actividades. Llegan a poder negociar las nuevas perspectivas. Alivio. Día para meditar los pasos a seguir. Sensación de estar acompañados por la familia. Momento de color: verde bosque.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día para poder dispersarse y olvidar un poco el abanico de responsabilidades laborales que los apasiona a algunos y compromete mucho a otros. Liberen aguateros, es esencia la sensación de libertad plena que tienen. Soltura que produce bienestar. Momento de color: azul Francia.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) No está lejos la posibilidad de lograr un cambio interno que los proyecte a mejoras permanentes. Poder hacer el click y decidirse por algo mejor. Amigos que llegan y otros que se reafirman en el vínculo. Momento de color: oliva.