Consulta el horóscopo de este viernes 21 de julio de 2023

viernes, 21 de julio de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sus mentes se ocupan y apuntan de manera muy focalizada, no se permitan dejar de lado sus otras obligaciones. La claridad de los sentimientos de las personas que los quieren será su alivio en este día sin respuestas. Todo es importante, todo lo que nos pase. Momento de color: azul claro.



Tauro (21 de abril al21 de mayo) Se aventura una jornada de elaboración en el plano profesional, crecimiento interno que enriquece, posibilidad de demostrar lo que se sabe. Un estado emocional tranquilo acompañará favorablemente. Taurinos deben saber que las oportunidades siempre llegan. Momento de color: violeta.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Lucidez y rapidez frente a situación que se resuelve en el trabajo. Tengan en cuenta conversación porque de allí se produce una buena posibilidad. Los llaman para invitarlo a reunión. Usar su Mercurio para lucir su capacidad de relacionarse y lograr sus propósitos. Momento de color: uva.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Estado nervioso debido a confusión que se produce con papeles importantes. Llega a sus vidas alguien que los hará soñar, no teman compartir sus proyectos. Facilidad de diálogo. Alegrarnos cuando logramos encontrar a alguien que nos escuche, es una necesidad interna. Momento de color: cobre.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Una especial recompensa por su forma correcta de manejarse en el trabajo. Se les presenta una posibilidad de realizar una compra favorable. Espacio para el amor pleno. Cuando los días se presentan positivos tratar de mantenerse en ese estado sería la indicación. Momento de color: granate.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los asuntos que tenían preparados para presentar en reunión de trabajo quedarán postergados para más adelante, de todas maneras aprovechen la oportunidad para realizar sus reclamos que competen a lo económico. Las cosas tienen siempre su posibilidad. Momento de color: lima.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los protegen sin que lo sepan de una cuestión laboral que podría perjudicarlos. Las cosas se movilizan en ese plano, estén muy atentos. Reciben una propuesta afectiva que en realidad estaban esperando. Alegrarnos cuando sentimos que somos importante para los demás. Momento de color: magenta.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Un entretenido encuentro con personas de su entorno laboral, diálogo y afecto. Los llevan a tomar una decisión en el plano afectivo, compartirán su parecer y serán entendidos. Hacernos cargo primero de nuestros sentimientos para poder saber lo que queremos. Momento de color: sandía.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Agotamiento en esta jornada complicada por cuestiones laborales que se complican. Dedican un espacio en sus mentes para pensar en alguien que los atrae. Buscan a su par aunque no lo crean. Nuestra naturaleza finalmente prima sobre nuestros miedos. Momento de color: zafiro.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Se relacionarán con alguien nuevo en su vida laboral. Estén atentos a las intenciones más que interesadas. Los momentos de ternura podrían volver si ceden un poco en sus formas tanto con ustedes como con los demás. Con amor todo se puede, suena trillado pero es una gran verdad. Momento de color: menta.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Llega al final de un proyecto al que se dedicaron con empeño. Es alta la posibilidad de relacionarse con gente que les propondrán cosas para un futuro. Día de oportunidades. Los planes pueden concretarse y Acuario sabe cómo llevarlo a cabo. Originalidad premiada. Momento de color: canela.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se resuelve una cuestión de larga data. Deberán estar atentos a los encuentros de la jornada en el plano laboral, podrán conversar con alguien que ustedes esperaban. Un interesante diálogo con alguien nuevo en sus vidas. Saber que si uno no lucha por sus cosas nadie lo hará. Momento de color: fucsia.