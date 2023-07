Consulta el horóscopo de este domingo 16 de julio de 2023

domingo, 16 de julio de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Cuando uno siente que no puede, pues es hora de escucharse y atender las propias necesidades. Hay cosas que uno debería soltar y dejar que se diluyan con el tiempo. Trabajar el apego y evolucionar espiritualmente. Momento: de color vainilla.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Nadie como un hijo de signo de Tierra para manejar las finanzas. Oportunidad de lograr concreciones materiales. Llamado, el amor toca a la puerta, no deje pasar oportunidad y trate de poner fin a una ilusión sin sentido del pasado.



Momento: de color cobre.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Habría una posibilidad mayor de poder explayarse con su capacidad y ser reconocidos en el plano laboral. No se permitan perder la oportunidad de ver nuevos rumbos. Momentos distendidos y con mucho buen humor. Momento: de color coral.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Buenas decisiones en el plano afectivo que les harán sentir mejor en todos los sentidos. A veces cuesta liberarse hasta que se comprueba que es mejor para todos. Procuren hacer paréntesis y no pensar tanto en lo que ocurre. Todo pasa. Momento: de color coral.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Surgen pensamientos que los alteran. Postergue los pensamientos que los alteren y asuman que es el mundo entero el que padece problemas serios. Propónganse tener un reencuentro interno con las personas con quienes conviven. Momento: de color verde oliva.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) En la búsqueda de una nueva perspectiva laboral, ganas de hacer lo que saben y sueñan. Es un buen momento para planificar a futuro. Día para asumir el aprendizaje interno y proponerse estar tranquilos y esperanzados. Momento: de color turquesa.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Alivio luego de conversación importante con personas con las que podrían tener proyectos. Libra busca más chances de crecimiento dejando de lado un poco los temores e inseguridades. Hay tiempo para lograrlos. Momento: de color amarillo fuerte.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Todo apunta a que se viene una nueva etapa económica. Proyecto que concretarán luego de mucho esfuerzo. Vislumbrarán que cometieron errores innecesarios en la familia. Sería deber tratar de resarcirse y conciliar. Liberación. Momento: de color azul acero claro.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Es respetuoso decir la verdad de los afectos sobre todo en momentos especiales como éste. En el trabajo moviliza internamente nuevas ansias de explorar terrenos nuevos a futuro, posibles llamados. Sensación de alivianar la tensión. Momento: de color amaranto.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Llegada de ciertos cambios internos, ambiciones nuevas e ideas renovadoras para poder plasmar a futuro. Hay ciclos que se cumplen y no debería ser tormentoso reconocerlo y conversar con quienes forman parte de la situación. Momento: de color grisáceo.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Tregua en puerta para los aguateros que están un poco cansados con situaciones del entorno laboral. En esta jornada de revisión, traten de buscar el rato aprovechable para distraerse y disfrutar de quienes los quieren. Lo demás, se verá. Momento: de color verde agua.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) El sol comienza a brillar para aquellos piscianos que están buscando tener nuevos horizontes en la vida. Se verán entusiasmados por las ideas que surgen. Vivencias entretenidas en familia, hoy se divierten y pasan los ratos de manera amena. Momento: de color rosa calipso.