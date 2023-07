Consultá el horóscopo de este martes 11 de julio de 2023

martes, 11 de julio de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos buena jornada, con ánimo positivo que si no lo tienen procuren levantarlo. Noticias alentadoras e incentivo nuevo. Posibles reuniones improvisadas que abrirían caminos de actividades. Amor y salud con buen semblante. Momento: de color arándano.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Mucha plasticidad interna y alta capacidad creativa en este día con desafíos y entusiasmo en el área de las actividades. Se definen situaciones del pasado que habían quedado inconclusas. Amor con energía y encuentro interno. Momento: de color verde.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Jornada para acuerdos, reuniones, contratos, comienzos y destinos nuevos. Hoy los lúcidos geminianos, se contentarán con noticias favorables esperadas. El amor contundente y seguro para avanzar en un camino más claro. Momento: de color perla.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Traten de no dejarse llevar por sus propios miedos. El miedo paraliza, atrasa, confunde. Crean en ustedes, sepan esclarecer y creer en sus decisiones. Búsqueda para encontrarse con nuevos desafíos y formas de lograrse internamente. Momento: de color rosa.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos posibles reconciliaciones con personas con las que las cosas no terminaron bien. Es nobleza y altruismo querer conciliar, siempre. Sus capacidades internas con múltiples motivaciones y sensación de liberación. Saludable día. Momento: de color cobre.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos presten hoy atención a sus gestiones. No se excedan en sus posibilidades, eviten estresarse. No olvidemos que las cosas llegan de algún modo u otro, y que siempre hay posibilidades en todo sentido. Distráiganse. Momento: de color gris plateado.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos pónganse al día con tramitaciones o gestiones atrasadas y de importancia. A veces, Libra se atolondra y deja las cosas para mañana o pasado. Hoy propónganse activarse en todo sentido. No caigan en tristezas o desgano. Momento: de color de color rojo.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Revisen las chances que se presentan en el ámbito de las actividades. Incluye poder decidir estudios, continuidad o cambiar. Siempre se está a tiempo de encontrar la vocación que mejor se siente. Amor buenos comienzos o citas positivas. Momento: de color amarillo.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos hoy pareciera que el corazón los tendría en velo. Dudas o respuestas esquivas que no les dan tranquilidad o no es lo que esperan. Busquen dialogar y de ser necesario, soltar o rescindir. Posibilidades nuevas en el área laboral. Momento: de color cereza.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas, sus ansias por lograr todo de acuerdo a sus tiempos, podría entorpecer el verdadero ritmo de las situaciones. Esperen, ocúpense de sus otras cosas. La realidad afectiva con buen semblante, encuentros internos y coincidencias. Momento: de color oliva.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sensación de desasosiego por asperezas en el plano afectivo. Es éste un día de bastante actividad que no deberían desatender acuarianos. Reluzcan su ímpetu libre y conéctense con sus objetivos. Dialoguen, pregunten, aclaren. Momento: de color azul marino.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos con alegría por noticias que competen al plano financiero. Vislumbran nuevos horizontes y analizan qué pasos seguir. No distraigan sus energías con personas que están lejos de poder comprender. Dejemos evolucionar. Momento: de color anaranjado.