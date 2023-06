Consultá el horóscopo de este martes 06 de junio de 2023

martes, 6 de junio de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Jornada bastante fría en el plano emocional, los arianos estarán distantes y con ganas de disfrutar de estar solos. Administrar sus ganancias y tratar de planificar mejor las cosas que harán con sus finanzas. Prestar atención y no arrebatarse. Momento: de color blanco tiza.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Posibilidades de cambios profundos para algunos taurinos en el plano laboral. Prueban otras consignas y tratan de manejarse más tranquilos en las relaciones afectivas que abarcan todas las áreas de sus vidas. Renovación y sensación de espíritu fresco. Momento: de color rosado.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Cierto desagrado en el área de sus actividades, día que comienza con algo de asperezas y contradicciones. Procuren no alterarse, geminianos: usen su creatividad y espontaneidad para poder convivir y lograr consenso. Las relaciones humanas no son siempre simples. Momento: de color marfil.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos en una jornada con asuntos que se aclaran, firmas que se logran y acuerdos muy convenientes. De todos modos, lean la letra chica incluso en las palabras que reciban. Corazones algo distantes, busquen apoyo emocional, mejor respirar hondo. Momento: de color zinc.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Día con cierta sensación de aburrimiento y quizás desasosiego, hay que tratar siempre de preguntarnos qué nos hace estar así y tratar de solucionarlo. Intenten con conectarse a las bellas cosas de la vida y de las suyas propias. Siempre hay motivos para estar en paz. Momento: de color gris acero.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Las motivaciones y el incentivo para este día van a ser cruciales a la hora de demostrar capacidad, inteligencia y modo de manejarse en el área de las actividades. Oportunidades varias de logros importantes en el trabajo. Sienten que avanzan de manera positiva. Momento: de color lima.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) No sería un gran día para firmas o trámites trascendentes. Traten de modificar el ánimo y de conectarse con lo que están haciendo. Hoy los librianos con sensibilidad y cuestionamientos internos respecto a los afectos. A veces no podemos enfrentar la realidad. Momento: de color arándano.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los asuntos laborales con ciertos atrasos o tiempo que no alcanza, los escorpianos tienen hoy un día con bastante agitación e imprevistos. El amor llegando para algunos y para quienes lo tienen, hoy con mucho equilibrio y paz. Sienten incentivo para seguir apostando. Momento: de color purpúreo.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los arqueritos con mucho entusiasmo, encaran este día de manera muy optimista para afrontar exámenes, entrevistas laborales, comienzos o inicios de negocios. Hay acuerdos interesantes que arribarían a novedosos cambios en lo laboral. Momento: de color nieve.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Buscan hoy los capricornianos lograr salir airosos de situaciones algo complicadas en el área laboral. No se precipiten a dejar trabajos o a tomar decisiones apresuradas, respiren y piensen. Corazones algo irritados por esos roces diarios que ocurren. Midan sus respuestas. Momento: de color café.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Una mala respuesta generando un disparador de nervios y de malentendidos. Traten acuarianos de no tomarse las cosas de manera exagerada, no es malo a veces discutir situaciones que para ustedes es difícil. Poder escuchar es un gran principio. Tranquilidad. Momento: de color coral.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los asuntos de papeles, firmas, contratos o negociaciones, bien aspectados. Busquen entre sus allegados personas que los acompañen y traten de pasar buenos momentos. No se aíslen piscianos. Corazones contentos desde las pequeñas cosas a valorar. Momento: de color amarillo puro.