Consultá el horóscopo de este martes 27 de junio de 2023

martes, 27 de junio de 2023 00:00

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Aprender que las relaciones humanas en el ámbito laboral a veces conlleva discusiones o enemistades. Conectarse con la mejor parte de cada uno es sanador. Ensayo afectivo y mucho pensamiento analizando la situación de las parejas. Saber lo que se quiere es primordial. Momento: de color verde bosque.



Tauro (21 de abril al 21 de mayo) No sientan que perdieron su armonía. Equilibrados y serenos los taurinos, pueden conectarse con la realidad profunda de cada problema y no desesperar. Noticias en el plano de las actividades, incentivo nuevo que llega dándoles alivio incluso en el plano económico. Saldarán deudas. Momento: de color naranja.



Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se sentirán apoyados y comprendidos por allegados que los quieren. Abrirse es permitir sentirse aliviados, no posterguen esa posibilidad. Geminianos posibilidad de conocer nuevas personas que podrían tocarles fuerte los corazones. Alegría y nueva energía ayudándolos a cerrar etapas. Momento: de color té verde.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Desconcierto posible por reacciones en el ámbito laboral. Aclaren las cosas y busquen concluir lo que les preocupa. No dejen de lado sus ideas o proyectos a futuro, vayan trabajando y creyendo más en ustedes. Nada es para desesperarse. Amor puro que se demuestra naturalmente. Momento: de color café.



Leo (23 de julio al 22 de agosto) Hagan un análisis de sus vínculos afectivos procurando razonar que aquellos que no les dan lo que ustedes necesitan, es mejor soltar. El amor no se negocia ni se puede forzar. Traten de aceptar. Las finanzas con cierta perspectiva positiva, dándoles posibilidades más amplias para poder crecer. Momento: de color azabache.



Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Retractarse a tiempo y poder poner más claridad en las palabras que formulamos, siempre es beneficioso para todos. Día que podría acercarles nuevos anuncios o llamados importantes en el plano laboral. Movimiento en asuntos de papeles y sensación de que las cosas están marchando. Momento: de color café.



Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Organícense para realizar cada cosa a la vez, no se atolondren librianos. Día intenso que los hará sentir cierto cansancio. Coloquen sus palabras en el momento justo y en el lugar justo, verán resultados que los sorprenderán. Alimenten sus cuerpos y almas sanamente, materialicen su equilibrio. Momento: de color cielo.



Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Todo es cuestión de empezar. Animarse a realizar las cosas es probarse y crecer. En el plano afectivo, empecinarse es poco útil. Siempre el camino es racionalizar y ver un poco desde afuera el cómo funcionan esos vínculos. Buscar estar bien. Las actividades con buena jornada y entusiasmo. Momento: de color azabache.



Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos si sienten que están atrasados en trámites y papeleos que deban atender, traten hoy hacerse el rato. Las finanzas están con cierta mejoría, aprovechen para saldar, pagar, devolver. Siempre se sale a flote, no lo duden. Las relaciones afectivas con ganas de cambios o nuevos rumbos. Momento: de color cian.



Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas analizan hoy distintas posibilidades y se plantean buscar nuevos rumbos en el plano de las actividades. Hay calor y ansias de crecimiento. Ambición y planificación justas. Verán sus proyectos ansiados empezar a consolidarse. Momento: de color arándano.



Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Ver la propia evolución es altamente positivo. En momentos de debilidad, mirar los logros es una inyección de optimismo y esperanza. No relativicen los diálogos que les piden sus parejas, a veces uno olvida escuchar al otro y es base en los vínculos el diálogo y el respeto a lo que al otro le pasa. Momento: de color grisáceo brillante.



Piscis (129 de febrero al 20 de marzo) Sensación de renovación que viene desde dentro, aquellos que lograron terminar vínculos tóxicos. Darse cuenta a tiempo de lo perjudicial que algunas cosas o personas son, es sanar. Las finanzas de los espirituales piscianos, en ascenso dándoles un nuevo ímpetu para volver a empezar y crecer. Momento: de color zanahoria.